Extremadura pide derribar las barreras que frenan la inclusión de las personas con discapacidad

Extremadura ha lanzado este lunes un mensaje claro en favor de la inclusión plena de las personas con discapacidad. Representantes del movimiento asociativo y de las administraciones públicas han coincidido en la necesidad de seguir avanzando juntos para eliminar las "barreras visibles e invisible" que todavía dificultan la igualdad real en ámbitos como el empleo, la educación, la accesibilidad o la vida en comunidad.

La reivindicación se ha producido durante el acto institucional celebrado en la Asamblea de Extremadura con motivo del 20 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un tratado que supuso un cambio profundo en la forma de entender la discapacidad.

"Nada sobre nosotros sin nosotros", ha subrayado el presidente del CERMI Extremadura, Pedro Calderón, quien ha defendido que las personas con discapacidad deben poder ejercer sus derechos "en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas".

Durante el acto, representantes de Plena Inclusión, Cocemfe y Feafes Salud Mental han leído un manifiesto en el que han incidido en que la Convención permitió superar una visión asistencial o puramente médica para avanzar hacia un modelo basado en la dignidad, la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la participación plena.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha defendido la apuesta del Gobierno regional por una "Extremadura inclusiva", en la que la diversidad "nos hace más fuertes" y la discapacidad esté presente en todas las políticas públicas.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recordado que se ha avanzado desde un modelo asistencial hacia otro basado en derechos, aunque ha reconocido que todavía quedan retos pendientes.

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El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, también ha señalado que persisten barreras físicas, sociales y culturales que impiden alcanzar una igualdad plena de derechos, por lo que ha defendido seguir impulsando leyes y presupuestos que garanticen la igualdad de oportunidades.