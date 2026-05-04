Impacto de la huelga médica en Extremadura: 40.490 consultas anuladas y 352 operaciones suspendidas

La última huelga nacional de médicos, desarrollada entre el 27 y el 30 de abril en protesta por el Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad, ha dejado en Extremadura un balance de 40.490 consultas anuladas y 352 operaciones suspendidas, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

En conjunto, las huelgas convocadas entre diciembre de 2025 y abril de 2026 han tenido un impacto acumulado en la región de 199.783 consultas anuladas y 1.970 operaciones suspendidas.

El seguimiento del tercer paro semanal fue del 17,37 % el lunes; del 18,16 % el martes; del 18,38 % el miércoles; y del 22,01 % el jueves, de acuerdo con los datos facilitados por el SES.

El Comité de Huelga está integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA).

Los convocantes reclaman un estatuto marco propio que reconozca la singularidad de la profesión médica, mejoras retributivas en las guardias, jubilaciones anticipadas voluntarias y la eliminación de la movilidad forzosa.