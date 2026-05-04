Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

En términos relativos, la subida tendrá un mayor efecto en la comunidad autónoma, dado que los precios (como el poder adquisitivo de las familias), son menores que en otras regiones. Se podría «asfixiar» la demanda, alertan

La ciudad cacereña afronta una nueva edición del festival con una alta demanda de alojamientos, que se anticipa desde meses antes

El festival extremeño señala que duplica asistentes respecto a 2025 y supera las 40 horas de música en directo, consolidándose en la oferta de primavera

La salida a información pública de la línea eléctrica refuerza la viabilidad de la futura fábrica de cátodos de Hunan Yuneng en ExpacioMérida y acerca a la ciudad a un cambio industrial de gran escala: 800 millones y 500 empleos

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