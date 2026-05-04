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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Promoción de vivienda nueva.

Promoción de vivienda nueva. / Alberto Ortega - Europa Press

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura

En términos relativos, la subida tendrá un mayor efecto en la comunidad autónoma, dado que los precios (como el poder adquisitivo de las familias), son menores que en otras regiones. Se podría «asfixiar» la demanda, alertan

Womad dispara la ocupación de apartamentos turísticos en Cáceres: "Estamos casi al 100%"

La ciudad cacereña afronta una nueva edición del festival con una alta demanda de alojamientos, que se anticipa desde meses antes

Extremúsika baja el telón y activa ya la cuenta atrás: fechas y abonos para 2027

El festival extremeño señala que duplica asistentes respecto a 2025 y supera las 40 horas de música en directo, consolidándose en la oferta de primavera

El gigante chino de los cátodos que puede cambiar el futuro industrial de Mérida

La salida a información pública de la línea eléctrica refuerza la viabilidad de la futura fábrica de cátodos de Hunan Yuneng en ExpacioMérida y acerca a la ciudad a un cambio industrial de gran escala: 800 millones y 500 empleos

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  2. El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
  3. El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
  4. José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: 'Es muy importante saber irse bien
  5. Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
  6. María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno
  7. Corte de tráfico en la A-66 por el incendio de un camión a la altura de Aldea del Cano (Cáceres)
  8. El equilibrio de Guardiola: ¿Quién es quién en el nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura?

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