PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha denunciado que la Instrucción 23/2014 de la Secretaría General de Educación, que regula las actividades extraescolares en los centros educativos públicos de Extremadura, no ha sido modificada desde hace más de una década. La organización considera que esa regulación se ha quedado desfasada y reclama una negociación para actualizarla. La petición llega después del fallecimiento de un alumno de 17 años de un instituto de Zaragoza durante una excursión escolar, un caso que, según el sindicato, ha llevado al banquillo a dos profesores para depurar posibles responsabilidades.

PIDE sostiene que este suceso ha hecho "saltar todas las alarmas" sobre la situación en la que se encuentran los docentes cuando participan en salidas, viajes o actividades con pernocta. La organización afirma que el caso ha provocado que el instituto zaragozano afectado y otros centros de Aragón hayan decidido no realizar actividades extraescolares. En Extremadura, el sindicato entiende que la respuesta debe ser una revisión de la norma autonómica para aclarar las condiciones laborales, las indemnizaciones y las posibles responsabilidades del profesorado.

"Total desprotección" en las pernoctas

PIDE subraya que las actividades extraescolares son voluntarias y forman parte, en muchos casos, de la implicación vocacional de los docentes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Sin embargo, sostiene que el profesorado queda en una situación de desprotección jurídica ante cualquier incidente fortuito que pueda producirse durante el desarrollo de la actividad.

El sindicato pone el foco especialmente en los viajes de más de un día y en las pernoctas. Según plantea, los docentes no son "agentes de la autoridad ni un cuerpo militar" que pueda mantener una vigilancia constante durante toda la noche. Aun así, afirma que la responsabilidad del profesorado se extiende a todo el tiempo que dura la actividad, también durante las horas nocturnas.

La organización critica que la instrucción vigente aborde la responsabilidad patrimonial, pero no contemple de forma clara el asesoramiento ni la defensa jurídica del profesorado ante denuncias de terceros. PIDE considera necesario un protocolo de actuación jurídica inmediata para los docentes afectados por incidentes ocurridos en actividades extraescolares, tanto dentro de España como en viajes al extranjero.

Defensa legal también fuera de España

El sindicato admite que los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura no pueden desplazarse de forma inmediata a cualquier lugar donde se produzca una incidencia. Por eso reclama que la administración arbitre mecanismos para contratar defensa legal para los docentes cuando sea necesario.

En el caso de actividades fuera de España, PIDE pide que se faciliten contactos de embajadas, consulados u organismos similares para que el profesorado disponga de una vía de apoyo institucional si surge una situación jurídica compleja durante el viaje.

Horas extras y compensaciones

Además de la protección jurídica, PIDE reclama que las actividades extraescolares fuera de la jornada ordinaria tengan una compensación económica específica. La organización considera que no deben retribuirse como la asistencia a un órgano colegiado en horario no lectivo, porque implican vigilancia continuada, desplazamientos, disponibilidad y actividad durante muchas más horas.

El sindicato propone que las retribuciones se establezcan como hora extra ordinaria de lunes a viernes entre las 15.00 y las 22.00 horas, y como hora extra nocturna entre las 22.00 y las 09.00 horas. También plantea aplicar el complemento correspondiente cuando la actividad se desarrolle en festivos o fines de semana.

A esas cantidades, añade PIDE, deberían sumarse las indemnizaciones por razón de servicio, igual que ocurre con el resto del personal al servicio de la Junta de Extremadura. La organización sostiene que las salidas escolares requieren un esfuerzo que no está suficientemente reconocido en la normativa actual.

Llamamiento a los docentes extremeños

Ante esta situación, PIDE ha instado a los docentes extremeños a no realizar actividades extraescolares mientras la Consejería de Educación no apruebe una nueva norma que, a juicio del sindicato, proporcione "la máxima protección jurídica" al profesorado y establezca una compensación económica acorde al trabajo que conllevan estas actividades.

El sindicato reclama que la revisión de la instrucción autonómica se negocie con la representación del profesorado y que incluya una delimitación más clara de responsabilidades, una cobertura jurídica efectiva y un sistema retributivo adaptado a las salidas, excursiones y viajes escolares.