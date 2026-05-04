La investigadora extremeña María Escudero lleva su visión sobre la energía al Foro Retos en Madrid

La química extremeña María Escudero participará el próximo 6 de mayo en Madrid en el Foro Retos, un encuentro organizado por LIDEREMOS, la mayor plataforma de talento y liderazgo juvenil de España, que reunirá a más de 600 jóvenes procedentes de distintos puntos del país para debatir sobre los principales desafíos de su generación.

La cita se celebrará en el centro cultural CaixaForum Madrid, entre las 16.00 y las 21.00 horas, y contará con la colaboración de la Fundación Princesa de Girona, que participará a través de algunos de sus premiados y con la organización de una 'Mesa de talento joven'.

Uno de los bloques centrales de la jornada estará dedicado al uso de la energía, un reto considerado clave por su impacto directo en la vida cotidiana y en el futuro de las nuevas generaciones. En este apartado intervendrá María Escudero, reconocida por la Fundación Princesa de Girona, quien aportará una perspectiva técnica y social sobre esta cuestión.

La sesión comenzará con la intervención de Valero Marín, director general Cliente de Repsol, y continuará con la mesa redonda titulada 'Impacto e influencia de la energía en la vida diaria'. En ella participarán Sofía Silva, de LIDEREMOS; Raquel Carretero, de Repsol, y la propia María Escudero.

Inteligencia artificial

El Foro Retos abordará además otros asuntos como la inteligencia artificial, la salud, el impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar mental, el acceso a la vivienda, el talento joven y el emprendimiento.

Entre los participantes confirmados figuran Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa; Marga Prohens, presidenta del Govern balear; Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes; Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca; Julieta Rueff, CEO de Flamaid, vicepresidenta de Youth Agenda y reconocida en Forbes 30 Under 30 Europe; Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona, y Salvador Tasqué, CEO de la misma entidad.

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La jornada concluirá con una actuación musical de Mercedes Cañas, participante del programa 'Generación arte' de la Fundación Princesa de Girona.