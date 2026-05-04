Rheinmetall ampliará su fábrica de Navalmoral para producir 22.500 toneladas de material militar al año

La industria de defensa sigue ganando peso en Extremadura. La Dirección General de Sostenibilidad de la Junta ha emitido informe de impacto ambiental favorable para la ampliación de la planta de fabricación de material inerte de defensa que Rheinmetall Expal Munitions tiene en Navalmoral de la Mata. El visto bueno, publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), permite avanzar en un proyecto que no tendrá que someterse a una evaluación ambiental ordinaria al concluir la administración regional que no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

La actuación afecta al complejo industrial ubicado en el polígono Campo Arañuelo y supondrá la ampliación de las instalaciones dedicadas a la fabricación de componentes de munición sin carga explosiva. Según recoge el expediente, la planta trabajará con cuerpos de proyectiles, bombas de aviación, granadas de mortero y material de prácticas. El documento subraya, en este sentido, que en la fábrica "nunca se produce ni se carga la carga explosiva que contienen dichos elementos".

Más capacidad productiva

La ampliación se desarrollará sobre una parcela de más de 34.000 metros cuadrados e incluye nuevas naves industriales, además de la ampliación de edificaciones ya existentes. Una vez ejecutado el proyecto, la planta podrá alcanzar una capacidad anual de más de 13.600 toneladas de productos de artillería, 8.390 toneladas de productos de aviación, 348 toneladas de mortero y cerca de 125 toneladas de material de prácticas. En conjunto, la producción prevista ronda las 22.500 toneladas anuales.

El director general de Rheinmetall, Armin Papperger, y el ministro ucraniano Oleksandr Kamyshin tras la firma de su acuerdo para fabricar armamento / Rheinmetall

El proceso industrial incorporará operaciones de forjado, mecanizado, tratamientos térmicos, ensamblaje y acabados superficiales. El proyecto contempla también un consumo anual estimado de más de 16.000 metros cúbicos de agua y alrededor de 422.000 kilos de gas propano, además del uso de diversa maquinaria industrial vinculada a la actividad metalúrgica y de defensa.

El informe ambiental perderá su vigencia si el proyecto no se autoriza en un plazo de cinco años desde su publicación en el DOE.

Motor del sector militar en la región

La ampliación llega en un momento de fuerte crecimiento de la industria europea de defensa, impulsada por las perspectivas de incremento del gasto militar en la Unión Europea y por el contexto geopolítico derivado de la guerra en Ucrania. Rheinmetall, con sede en Düsseldorf, se ha consolidado como una de las grandes compañías del sector en el continente y es considerada el principal motor tractor del tejido militar en Extremadura, donde cuenta con dos centros industriales: Navalmoral de la Mata y El Gordo.

La multinacional alemana desembarcó en estas instalaciones tras la compra de Expal Systems en 2023, una operación valorada en torno a 1.200 millones de euros. Desde entonces, la antigua Explosivos Alaveses opera como Rheinmetall Expal Munitions. La compañía ha reforzado así su posición como proveedor de las fuerzas de la OTAN y ha aumentado su capacidad de producción en munición de artillería, morteros y calibre medio.

Plantas de Rhainmetall en España. / Rheinmetall

En Navalmoral, la fábrica arrancó su actividad hace unas cuatro décadas y se ha centrado en la producción de componentes metálicos para sistemas de artillería, navales y de aviación. La planta preveía cerrar 2025 con 600 empleados, dentro de una estrategia de crecimiento que se enmarca en el refuerzo de las capacidades industriales de Rheinmetall en España y en el aumento de la demanda de material de defensa en Europa.

El eje de la Vía de la Plata

Ese crecimiento conecta también con el impulso del corredor industrial de defensa de la Vía de la Plata, articulado a través de la alianza Vía Carisa. Este eje ha identificado 176 empresas, industrias, entidades tecnológicas y académicas con potencial o experiencia en el sector de defensa a lo largo de la Ruta de la Plata, de las que 20 se encuentran en Extremadura. El corredor abarca Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Sevilla y Jaén, con el objetivo de unir capacidades, captar inversiones y favorecer proyectos colaborativos.

La iniciativa, liderada por el Gobierno de Asturias, se enmarca en la Estrategia Industrial de Defensa, que ha establecido cuatro corredores en España para articular cadenas de proveedores del sector. En el caso de Vía Carisa, el trabajo técnico ha sido asumido por el centro tecnológico Idonial, que ha clasificado agentes industriales y tecnológicos con experiencia directa en defensa o con tecnologías duales aplicables a este ámbito, como robótica, fabricación aditiva, sensórica, sistemas electrónicos, inteligencia artificial o materiales avanzados.

Extremadura participa en esta alianza a través de las cámaras de comercio de Cáceres y Badajoz, Extremadura Avante y la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. De las veinte empresas extremeñas identificadas, trece cuentan desde 2025 con homologación para trabajar con el Ministerio de Defensa. Entre ellas figura Rheinmetall, junto a compañías como Parafly, con base en Zarza Capilla y especializada en paracaídas y equipamiento de protección; Integración Tecnológica Empresarial, vinculada al apoyo técnico en la Base Aérea de Talavera la Real; o Cotesa, orientada a cartografía avanzada y soluciones tecnológicas aplicadas a emergencias y entornos operativos.

El corredor de la Vía de la Plata ha entrado ya en una segunda fase, centrada en la dinamización interregional y la generación de proyectos colaborativos entre empresas, centros tecnológicos y administraciones. En ese contexto, el refuerzo de la planta de Navalmoral se suma al papel que Extremadura busca ocupar dentro de la nueva cadena industrial de defensa, en un momento en el que Bruselas ha situado la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica como prioridades.

Dos plantas en Cáceres

La otra gran instalación de Rheinmetall en Extremadura está en El Gordo, un municipio de menos de 400 habitantes situado junto al embalse de Valdecañas y a unos treinta kilómetros de Navalmoral. Allí trabajan alrededor de 200 empleados y se producen munición, explosivos y piezas de vehículos de combate, según la información publicada por este diario.

La actividad de ambas plantas se desarrolla bajo un alto grado de reserva. Rheinmetall cuenta en la región con dos centros industriales que han situado a Cáceres dentro del mapa nacional de la producción vinculada a la defensa: el de Navalmoral de la Mata, especializado en componentes metálicos para sistemas de artillería, navales y de aviación, y el de El Gordo, ligado a la fabricación de munición, explosivos y piezas de vehículos de combate.

Una empresa al alza

Rheinmetall ha vivido en los últimos meses una fuerte escalada bursátil, en paralelo al incremento de las expectativas de gasto militar en Europa. La compañía cerró 2024 con un beneficio neto atribuido de 717 millones de euros, un 36% más que el año anterior, y unas ventas de 9.751 millones, impulsadas por el negocio de defensa, que ya representa alrededor del 80% del total.

La propia empresa se presenta como un grupo tecnológico integrado, cotizado en bolsa y con sede en Düsseldorf, con unos 33.000 empleados, 160 ubicaciones y 9.900 millones de euros en ingresos. En su comunicación corporativa, Rheinmetall sostiene que la sostenibilidad forma parte de su estrategia y que aspira a alcanzar la neutralidad de carbono en 2035.