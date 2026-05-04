"Nos tuvieron hacinados en un campo de concentración flotante", denuncia el extremeño Kurdo tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla

El activista extremeño José Luis Ybot, conocido como Kurdo, ha denunciado el trato sufrido por los integrantes de la Global Sumud Flotilla tras ser interceptados por militares israelíes en aguas internacionales próximas a Grecia. El miembro de Extremadura con Palestina ha relatado a EFE un abordaje con armas, amenazas, disparos de salvas, agresiones y más de 40 horas retenidos en un barco que, según los activistas, fue convertido en una cárcel improvisada.

"Al día siguiente de que nos secuestraran, un grupo de militares subió y comenzó a hacer un espectáculo pegando disparos de salvas y atraparon a dos compañeros que no supimos nada hasta que llegamos a Grecia, cuando vimos que uno de ellos fue golpeado seriamente, tenía contusiones en la cabeza y se desmayaba", ha narrado Kurdo.

José Luis ‘Kurdo’ a bordo del Meteque en dirección a la costa de Gaza, en la primera flotilla. / Cedida

El extremeño, que en los últimos meses se había convertido en una de las voces regionales de la misión humanitaria rumbo a Gaza, viajaba en una de las embarcaciones de la flotilla, impulsada para reclamar la apertura de un corredor humanitario permanente y denunciar el bloqueo israelí sobre la Franja.

La expedición fue interceptada la noche del 29 al 30 de abril a unas 60 millas de Creta. Según el relato de los activistas, el abordaje se produjo en aguas internacionales y de forma violenta. Kurdo ha asegurado que los militares israelíes subieron a los barcos "armados hasta los dientes, apuntando con láser y amenazando con violencia".

Una “cárcel improvisada” en alta mar

Tras el abordaje, unos 180 integrantes de la flotilla fueron trasladados a un barco que, según Kurdo, el ejército israelí convirtió "en una cárcel improvisada". Allí permanecieron "hacinados" y "en muy malas condiciones", "prácticamente a pan y agua" y con "agresiones intermitentes por parte de los soldados", hasta que fueron llevados a Creta.

Los activistas han denunciado que tuvieron que pasar la noche entre contenedores rodeados de concertinas y alambres de espino, con frío, hambre y privados de sueño. El profesor español Salim Malla, otro de los participantes en la flotilla, ha definido ese espacio como un "campo de concentración flotante".

Kurdo, durante una charla en el Ateneo de Cáceres. / CARLOS GIL

Malla ha relatado también, a su llegada al aeropuerto de Loiu, en el País Vasco, que los militares abordaron las embarcaciones con armas de fuego, con los punteros láser dirigidos a las cabezas de los activistas, antes de obligarles a permanecer arrodillados con las manos sobre la cabeza.

“La salida del barco fue muy dura”

La situación se agravó, según Kurdo, cuando varios activistas iniciaron una acción de resistencia no violenta para presionar por la liberación de dos compañeros que habían sido separados del grupo: el activista palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, trasladados a Israel.

"La salida del barco fue muy dura", ha señalado el activista de Extremadura con Palestina. La protesta, ha explicado, buscaba presionar por "la liberación de los compañeros que estaban separados del resto".

Kurdo ha denunciado que en ese momento se produjeron "bastantes agresiones y heridas, algunas graves". Según su relato, una treintena de integrantes de la Global Sumud Flotilla habrían sido hospitalizados y seis ingresados por diversos traumatismos, dislocaciones y lesiones. Entre los casos citados por los activistas figura el de un joven con seis costillas rotas y problemas para respirar.

Embarcaciones destruidas y compañeros detenidos

La flotilla ha denunciado además que 22 naves han sido destruidas y se encuentran "a la deriva". Kurdo ha asegurado que a los últimos barcos los dejaron con "el motor y las velas destrozadas" y con los tripulantes a bordo "a la deriva".

Los activistas han expresado ahora su temor por los compañeros que permanecen detenidos en Israel, especialmente por Saif Abukeshek. Kurdo ha advertido de que, al ser palestino, teme que "podrían aplicarle la pena de muerte".

La justicia israelí prorrogó ayer dos días la detención de estos integrantes de la flotilla, a quienes un fiscal acusa de delitos como "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra", "contactar con un agente extranjero", "pertenecer a una organización terrorista", "prestarle servicios" y "transferir bienes para una organización terrorista", según la información difundida por EFE.

Una voz extremeña en la misión

Kurdo ya había contado desde Extremadura su participación en la misión humanitaria internacional, primero durante la travesía rumbo a Gaza y después en actos públicos como el celebrado en el Ateneo de Cáceres. Entonces defendió que el objetivo de la flotilla era visibilizar la situación del pueblo palestino y mantener viva la movilización social.

Ahora, tras la interceptación, el activista extremeño vuelve a situar su testimonio en el centro de la denuncia. Las 33 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que no fueron interceptadas permanecen en Creta a la espera de que pase una tormenta y de que el Gobierno griego autorice su salida. Según Malla, seis barcos más pretenden unirse y otros 16 continuar desde Turquía.

Kurdo ha indicado que aún no saben qué dirección tomarán las embarcaciones ni si intentarán continuar la misión de romper el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.