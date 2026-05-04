Unidas acusa a PP y Vox de romper la convivencia en Talayuela al suprimir las clases de árabe

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este lunes la eliminación de las clases de lengua árabe y cultura marroquí en los dos únicos centros educativos de Extremadura donde se impartía este programa, ambos situados en Talayuela. La medida afecta a más de 200 alumnos de los colegios CEIP Gonzalo Encabo y CEIP Juan Güell, donde estas enseñanzas se ofrecían como actividad voluntaria, generalmente fuera del horario lectivo.

De Miguel ha lamentado que el nuevo acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en Extremadura suponga la desaparición de una iniciativa con décadas de presencia en el sistema educativo español. Ha recordado que estas clases estaban financiadas por el Gobierno marroquí y que sus docentes actuaban también como mediadores entre las familias marroquíes y los centros escolares. "Son de enorme ayuda para la integración y para la convivencia", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que es "esencial integrar a las familias que vienen desde Marruecos a Talayuela y garantizar que puedan hacerlo de la mejor manera para que los niños y las niñas puedan desarrollar su vida sin ningún problema". Por ello, ha acusado a Vox de haber “creado un problema donde no lo había”. De Miguel ha denunciado la "preocupante obsesión" que, a su juicio, mantiene Vox con los menores migrantes.

"Solo quieren implantar el relato de odio hacia las personas migrantes con este tipo de políticas", ha afirmado la portavoz, quien ha añadido que decisiones como esta "lo único que hacen es contribuir a dificultar aún más la integración de las familias migrantes en la sociedad extremeña".

Criticas por el armamento

Por otra parte, De Miguel también ha exigido a la Junta de Extremadura que no conceda el informe ambiental favorable a la empresa alemana de armamento Rheinmetall, lo que permitiría su ampliación y el aumento de la fabricación de "granadas, morteros y armas que van destinadas también al Gobierno israel". También ha pedido el cese del comercio de armas con Israel: "No podemos estar desde Extremadura contribuyendo al genocidio en Palestina de miles y miles de personas inocentes".

De Miguel ha acusado al Gobierno extremeño de no situarse "del lado de la paz y de los derechos humanos" y de actuar como "cómplice" de quienes "están detrás de la muerte de miles de niños y niñas en Palestina". Sobre la retención en aguas internacionales de la Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, ha exigido la liberación del español de origen palestino Saif Abu Kesheh y del brasileño Thiago Ávila, detenidos por Israel.

Estructura del Gobierno

Por último, la portavoz ha valorado la estructura del nuevo Ejecutivo autonómico y ha destacado las "escasas competencias" asignadas a la vicepresidencia de Vox, que ostenta Óscar Fernández. Según De Miguel, las áreas encomendadas a esta formación son precisamente aquellas que, en su opinión, Vox pretende "cargarse", como familia, infancia, juventud y servicios sociales.

La dirigente ha asegurado que Unidas por Extremadura estará "vigilando muy de cerca" la actuación del nuevo Gobierno en estas materias. Además, ha criticado que, lejos de reducir altos cargos, como Vox había prometido, el Ejecutivo haya aumentado una consejería y el número de cargos públicos.

De Miguel ha calificado a la formación de Santiago Abascal de "absoluto fraude" y ha afirmado que "dicen una cosa, pero hacen todo lo contrario cuando llegan al Gobierno". También ha reprochado al PP que haya prescindido de los perfiles independientes de los que, según ha dicho, presumía María Guardiola en la legislatura anterior.