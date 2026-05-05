Extremadura convoca 470 plazas en residencias escolares para el curso 2026/2027

La Junta de Extremadura ha publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura la oferta de 470 plazas en residencias escolares para el próximo curso 2026/2027, dirigidas al alumnado matriculado en centros públicos de la comunidad que curse enseñanzas obligatorias y postobligatorias no universitarias.

La convocatoria está pensada para estudiantes que, por razón de distancia o por otras circunstancias, necesitan escolarizarse en una localidad distinta a la de su domicilio habitual. Las solicitudes deberán dirigirse a la Consejería de Educación en el plazo de 20 días, a contar desde este miércoles, 6 de mayo.

Reparto en Primaria y Secundaria

En Educación Primaria y Secundaria, la convocatoria incluye plazas en siete escuelas hogar distribuidas por distintos puntos de la comunidad. La Escuela Hogar Nuestra Señora de los Dolores de Alburquerque contará con 15 plazas, mientras que la de Cabeza del Buey ofertará 30.

También se incluyen 25 plazas en la Escuela Hogar Marcos Beas de Hoyos; 60 en la escuela hogar de Jaraíz de la Vera; 20 en Nuestra Señora Virgen de Soterraña de Madroñera; 25 en la escuela Placentina de Plasencia; y 30 en la Guillén Cano Bote de Trujillo.

Este bloque suma recursos para alumnado de edades más tempranas y de Secundaria que necesita residencia durante el curso por no poder cursar sus estudios en su localidad de origen o por encontrarse en una situación que requiere una respuesta educativa específica.

Plazas en institutos de referencia

La oferta para Educación Secundaria Obligatoria, enseñanzas postobligatorias y enseñanzas de Régimen Especial se concentra en residencias vinculadas a institutos de la región. En la residencia del IES Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz se convocan 40 plazas, mientras que la del IES Universidad Laboral de Cáceres dispondrá de 90, la cifra más alta de la convocatoria.

A ellas se suman 40 plazas en la residencia del IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata; 70 en la del IES Gregorio Marañón de Caminomorisco; y 25 en la del IES Valle de Ambroz de Hervás. La convocatoria se dirige al alumnado matriculado en centros públicos de Extremadura y tendrá efecto para el curso 2026/2027.