Predicción meteorológica
Extremadura se enfría: martes con 8 grados en Badajoz y Cáceres
Las mínimas bajan hasta los 8 grados en Badajoz y Cáceres, con cielos poco nubosos que ganan nubosidad por la tarde
Temperaturas bajando. Así se resume la predicción meteorológica para este martes, 5 de mayor de 2026, en Extremadura. Si bien, el descenso térmico comenzó a sentirse durante el puente de mayo, auque se hizo evidente ayer, primer día de semana, y prosigue este tónica hoy con el vaticinio de una jornada fresca. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa la jornada bajo cielos poco nubosos, aunque por la tarde aumentan los intervalos nubosos con nubosidad de evolución. En el norte montañoso no se descarta alguna precipitación débil y ocasional.
Mínimas a la baja
La clave del día se palpa en la bajada de las temperaturas mínimas, que descienden de forma ligera y, en algunos puntos del sur, de manera localmente moderada. En Badajoz, el termómetro marca 8 grados de mínima y alcanza los 22 de máxima. En Cáceres, los valores se mueven también desde los 8 grados, con una máxima de 20.
Por su parte, Meteored refleja igualmente ese ambiente fresco a primera hora en la región. En su previsión para Extremadura, sitúa a Badajoz en 21 grados de máxima y 8 de mínima, a Mérida en 22 y 8, a Cáceres en 19 y 6, a Hervás en 16 y 6, y a Miajadas en 23 y 7.
Tarde con más nubes
El cielo luce claro y limpio por la mañana, pero las nubes lo cubren conforme avanzan las horas, especialmente por la tarde, cuando crecen las nubes de evolución. La lluvia queda limitada a la posibilidad de alguna precipitación débil y aislada en zonas montañosas del norte, según la previsión de Aemet.
El viento sopla del noroeste, flojo o moderado, un factor que refuerza la sensación de ambiente más fresco.
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