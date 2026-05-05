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Tradición campera

Guardiola arropa en la finca de 'El Juli' la gran final de Faenas y Doma: "Nuestra identidad nace del campo"

El diestro extremeño Miguel Ángel Perera se alza con la victoria en la competición hípica celebrada en 'El Freixo', propiedad del torero Julián López

Video | LV Campeonato Interautonomías de Faenas y Doma de Campo

Video | LV Campeonato Interautonomías de Faenas y Doma de Campo

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Laura Alcázar

Laura Alcázar

La finca 'El Freixo', propiedad del torero madrileño Julián López ‘El Juli’, se ha convertido este pasado fin de semana en el epicentro del campo bravo con la celebración de la gran final del LV Campeonato Interautonomías de Faenas y Doma de Campo, una cita que reunió en Olivenza a aficionados al mundo rural, la ganadería, la doma vaquera y la tradición taurina.

La competición, celebrada los días 1 y 2 de mayo, tuvo como escenario la finca pacense donde pasta la ganadería El Freixo, fundada por El Juli en 2003. Hasta allí acudieron participantes y aficionados de distintos puntos del país en una prueba que combina destreza ecuestre, conocimiento del ganado y faenas camperas.

Según medios especializados, el certamen congregó a numerosas colleras clasificadas y volvió a situar a Extremadura como escaparate de esta disciplina vinculada al campo bravo.

El torero Miguel Ángel Perera saludando a la presidenta de la Junta

El torero Miguel Ángel Perera saludando a la presidenta de la Junta / David Serrano Polo

Entre los asistentes estuvo la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que compartió en redes sociales varios momentos de la jornada y reivindicó el valor identitario del campo extremeño. "Nuestra identidad nace del campo. En el LV Campeonato Interautonomías de Faenas y Doma de Campo celebramos una tradición viva, gracias a quienes aman lo auténtico. Y, en especial, a garrochistas como Julián López ‘El Juli’ o Miguel Ángel Perera, que hacen de esta cita en Extremadura una competición única", ha escrito la jefa del Ejecutivo regional.

El podio

En el plano deportivo, el triunfo fue para el diestro extremeño Miguel Ángel Perera, que se alzó con la victoria junto a Jaime Marqués Warburg. El segundo puesto fue para Julián López Escobar ‘El Juli’ y Fernando López Domecq, mientras que el tercer cajón del podio lo ocuparon Manuel Alonso Calvo y Juan Alonso Calvo. La victoria de Perera fue recogida también por portales taurinos especializados tras la final celebrada en 'El Freixo'.

En paralelo a la competición principal, el programa incluyó un campeonato de exhibición infantil. La cita fue presentada como un homenaje a Álvaro Domecq, figura emblemática del mundo del caballo en todas sus facetas, y reunió a jóvenes participantes en una muestra vinculada a la tradición ecuestre y campera.

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Polémica

El evento, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. La Fundación Franz Weber ha denunciado este martes la participación de un niño de 8 años en esta "exhibición pública" de rejoneo realizada en la finca oliventina. Según la organización animalista, la actividad incluyó el uso por parte del menor de elementos cortopunzantes, como banderillas, y fue difundida posteriormente en redes sociales, lo que, a juicio de la fundación, elimina cualquier argumento de privacidad o de acto estrictamente familiar.

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