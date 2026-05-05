La Junta eleva a 201 millones la deuda del Estado por dependencia en Extremadura

La Junta de Extremadura ha reafirmado este martes que actualmente financia el 75% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), mientras que el Gobierno central aporta "solo el 25%". Según el Ejecutivo regional, el Estado le adeuda 201 millones de euros de la anualidad de 2025, una cantidad que la comunidad "ha dejado de percibir".

En ese sentido, la Junta ha reclamado al Estado que financie el 50% del coste de este sistema de atención a la dependencia, "al que se comprometió", y como, según señala, ya hace con otras comunidades autónomas como el País Vasco.

Ante la concentración convocada por CCOO esta mañana a las puertas del Sepad para defender el sistema de atención a la dependencia, el Ejecutivo extremeño ha afirmado que "comparte la visión de la necesidad de una financiación más justa" para este sistema, como ya trasladó la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, en su comparecencia en el Senado.

Una protesta ante el Sepad

En este punto, la Junta ha subyadao que el gobierno de la presidenta María Guardiola ha incrementado en 120,3 millones de euros el presupuesto del Sepad en dos años, con 5.842 prestaciones más, 3.230 nuevos beneficiarios y "25 meses consecutivos reduciendo listas de espera, además de 79 días menos de demora".

El Ejecutivo extremeño también ha resaltado que en 2024 sacó adelante "dos nuevos servicios públicos prácticamente inexistentes", como el servicio de ayuda a domicilio y el servicio de proximidad a través de los Programas de Colaboración Municipal.

Según la Junta, estas medidas han contado con un incremento presupuestario de 7,5 millones de euros en ayuda a domicilio y de 3,5 millones en servicio de proximidad.

CCOO pide reducir las listas de espera

Por su parte, la Federación de Pensionistas de CCOO Extremadura se ha concentrado frente al Sepad, en Mérida, en defensa del sistema de atención a la dependencia. En la protesta ha reclamado una mayor financiación, reducir las listas de espera y reforzar el servicio público y la atención domiciliaria.

En concreto, durante la concentración se ha puesto de manifiesto que en 2025 un total de 1.313 personas fallecieron en la región en lista de espera, según los datos aportados por el sindicato. De ellas, 697 estaban pendientes de empezar a recibir prestación y 616 no tenían ni siquiera resuelta su solicitud.

En el acto han participado el secretario de la Federación de Pensionistas de CCOO Extremadura, Víctor Jesús González; el responsable de Afiliación de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Sergio Cuenca, y la secretaria de Formación y Empleo de CCOO de Extremadura, María Cruz Lara.

Una espera de 270 días, según el sindicato

En declaraciones a los medios, Víctor Jesús González ha explicado que la Ley de Dependencia establece que la financiación debe repartirse al 50% entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Sin embargo, ha señalado que "desde 2012 la aportación del Estado se redujo hasta el 15%" y que, posteriormente, en 2021, "gracias a la presión de la Federación de Pensionistas de Extremadura de CCOO", esta financiación estatal aumentó hasta el 25%.

Manifestación en defensa del sistema de atención a la dependencia, este martes, en Mérida. / Cedida

Asimismo, ha señalado que "más de 250.000 personas en España están en lista de espera" y ha subrayado que esta ley "no solo afecta a los pensionistas, sino también a aquellas personas que tienen una incapacidad y la necesitan". Por este motivo, CCOO ha reclamado la reducción de las listas de espera de atención a la dependencia. Según los datos que aporta el Observatorio Estatal, la calificación global del sistema extremeño ha caído a un 2,3 sobre 10 en 2025, cuando en 2024 alcanzaba un 5,3.

"En Extremadura, el reconocimiento del grado de dependencia tarda de media cinco meses y la prestación unos seis meses en llegar, lo que eleva la espera total hasta los 270 días, frente a los 180 que marca la ley", ha añadido González.

Más servicios profesionales

La Federación de Pensionistas de CCOO Extremadura ha reclamado también más servicios profesionales, con personal especializado en el cuidado de personas dependientes, que garanticen una atención integral. Ante la falta de inversión económica, el sindicato ha advertido que "Extremadura se está financiando en parte a través de un copago que obliga a los usuarios a pagar por el servicio".

Según los datos aportados por la federación, las administraciones invierten 1.700 euros, mientras que las familias extremeñas reciben más de 540 euros para el cuidado de la persona dependiente. En concreto, el servicio de ayuda a domicilio que ha pedido la entidad tiene "un coste aproximado de 1.500 euros", del que actualmente se hacen cargo en gran parte las administraciones públicas.

Ante esta situación, la federación ha exigido al Gobierno central que aumente la financiación destinada a la Ley de Dependencia, actualmente situada, según CCOO, en el 0,7% del PIB, con el objetivo de que en un futuro próximo pueda alcanzar el 2%.

Una población cada vez más envejecida

Según los datos aportados por CCOO, ahora mismo hay 248.220 personas en Extremadura mayores de 65 años, pero se estima que esta cifra crecerá en casi un 24% en los próximos quince años.

Por su parte, el responsable de Afiliación de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Sergio Cuenca, ha reivindicado un servicio de coordinación socio-sanitaria (residencias y Centros de Día), que "permitan conocer la situación individual de las personas dependientes para ofrecerles una atención de calidad personaliza y prioritaria".

"Esta situación está afectando a muchas familias extremeñas, que presentan dificultades debido a su bajo poder adquisitivo y que deben aportar una cantidad económica para contratar el servicio que necesitan", ha concluido Cuenca.