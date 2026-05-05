Subvención
Los municipios extremeños podrán recibir ayudas para mejorar los consultorios
La Junta destina 200.000 euros para el equipamiento, con un máximo de 3.000 euros por beneficiario
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes la convocatoria de subvenciones destinadas al equipamiento de consultorios locales de titularidad o disponibilidad municipal, dotada con un importe total de 200.000 euros para el año 2026.
Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a municipios y entidades locales menores de la región que sean titulares o dispongan del inmueble donde se ubique el consultorio local, siempre que la titularidad del centro no corresponda a la Junta de Extremadura.
Según ha informado la Junta en nota de prensa, la cuantía máxima de la subvención será de 3.000 euros por beneficiario. El dinero podrá destinarse a la adquisición de mobiliario sanitario, de acuerdo con los conceptos y límites económicos establecidos en la convocatoria.
Requisitos
Para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta criterios objetivos como la población adscrita al consultorio local, el grado de envejecimiento de la población atendida, la distancia a centros de salud y hospitales de referencia o la inclusión en listas de espera de convocatorias anteriores, entre otros aspectos.
Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la resolución de concesión. Dicha resolución será notificada en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria en el DOE.
Con esta iniciativa, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia pretende "reforzar el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras sanitarias locales", especialmente en el medio rural, así como la colaboración con los ayuntamientos y entidades locales. El plazo de presentación de solicitudes será de siete días hábiles a partir de este miércoles, 6 de mayo. La tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Junta de Extremadura.
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