Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los propietarios de fincas afectadas serán responsables de la erradicación, pero la Junta podrá intervenir ante riesgos extraordinarios

El sindicato CCOO denuncia la falta de personal y la sobrecarga laboral que sufren enfermeros y auxiliares en el Hospital Universitario de Cáceres

El inmueble, construido en 1984, alberga 32 viviendas, 202 garajes y trasteros, y se sitúa frente al histórico Colegio de Las Carmelitas

La economía regional avanza dos décimas menos que la media nacional en el primer trimestre de 2026

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