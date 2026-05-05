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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Langosta mediterránea.

Langosta mediterránea. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La plaga que amenaza el campo: 75 municipios extremeños contra la langosta mediterránea

Los propietarios de fincas afectadas serán responsables de la erradicación, pero la Junta podrá intervenir ante riesgos extraordinarios

Denuncian sobrecarga de trabajo y falta de personal en el Hospital Universitario de Cáceres

El sindicato CCOO denuncia la falta de personal y la sobrecarga laboral que sufren enfermeros y auxiliares en el Hospital Universitario de Cáceres

El edificio de siete plantas de los notarios de Cáceres

El inmueble, construido en 1984, alberga 32 viviendas, 202 garajes y trasteros, y se sitúa frente al histórico Colegio de Las Carmelitas

El PIB extremeño crece un 2,5%, pero se queda atrás ante las regiones más dinámicas

La economía regional avanza dos décimas menos que la media nacional en el primer trimestre de 2026

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  2. El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
  3. José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: 'Es muy importante saber irse bien
  4. El ministerio identifica siete municipios extremeños con capacidad para 73.000 nuevas viviendas
  5. Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
  6. Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura
  7. El mapa de la esperanza de vida en Extremadura, pueblo a pueblo: de Sierra de Fuentes a Alcúescar
  8. María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de mayo

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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 5 de mayo de 2026

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