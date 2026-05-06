La aceituna extremeña mira a Asia mientras sus ventas siguen ancladas en Europa

Productores y responsables del ámbito cooperativo han reclamado durante el III Congreso Cooperativo de Aceituna de Mesa celebrado en Almendralejo, medidas para reforzar la viabilidad del sector. La principal petición pasa por incrementar los recursos destinados a promocionar el producto español en nuevos mercados, especialmente en China y el Sudeste Asiático.

En el caso extremeño, las exportaciones de preparaciones de hortalizas y otros frutos, donde destaca sobre todo la aceituna, se dirigen principalmente a los mercados europeos. En 2025, Alemania figuraba como primer destino, con 83,68 millones de euros y 44,56 millones de kilos.

Por detrás aparecen Italia, con 69,53 millones de euros; Portugal, con 57,92 millones; y Francia, con 57,01 millones. También figuran entre los principales compradores Países Bajos, Reino Unido y Bélgica.

Sin embargo, Asia todavía tiene un peso limitado en esa fotografía. Japón es el primer destino asiático de las preparaciones vegetales extremeñas, con 21,27 millones de euros y 10,06 millones de kilos, y ocupa el octavo puesto de la tabla. Más abajo aparecen Israel, con 4,80 millones de euros, y Corea del Sur, con 2,96 millones. China, en cambio, no figura entre los principales destinos. Tampoco aparecen en la parte alta los países del Sudeste Asiático.

La visión desde Extremadura

Desde el ámbito regional, el presidente de la sectorial de aceituna de mesa de Extremadura, José Antonio González Rodríguez, ha señalado la complejidad del momento, marcado por la caída del consumo, los problemas de exportación y la aparición de nuevos competidores como Marruecos o Túnez.

"Los mercados están bastante convulsos", ha resumido González, que ha defendido la calidad como principal elemento diferenciador: "Somos los que mejor hacemos la aceituna de mesa en el mundo", ha señalado.

González ha apuntado también la necesidad de avanzar hacia una mayor unión del sector para mejorar su competitividad. En ese escenario influyen, además, la mecanización y los nuevos modelos de cultivo superintensivo, que están cambiando la forma de producir y obligan a adaptar estructuras.

También ha subrayado la importancia de mejorar infraestructuras como el transporte ferroviario para abaratar costes logísticos en la región extremeña.

Rentabilidad y relevo

Desde lo local, el director gerente del grupo Viñaoliva, Alberto Carrillo, ha situado entre los principales retos del sector el relevo generacional y la disponibilidad de mano de obra, problemas que ha definido como "estructurales" dentro del sector agroalimentario.

Carrillo ha defendido que la continuidad de las explotaciones pasa por garantizar su rentabilidad. "El relevo debe venir de la rentabilidad de la explotación", ha señalado.

También ha incidido en la necesidad de que el cooperativismo gane dimensión y capacidad de integración para posicionarse mejor en la cadena de valor.

El presidente sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Cabello López, ha trasladado a EFE que la situación es "preocupante" para un sector "claramente exportador". Según ha explicado, España produce entre 500 y 600 millones de kilos de aceituna de mesa al año, de los que cerca del 60% se destinan al exterior.

Cabello ha defendido que abrir nuevos destinos resulta necesario para dar salida a la producción, pero ha advertido de que los recursos disponibles para promoción son "insuficientes". Como ejemplo, ha señalado que los programas en China cuentan con alrededor de un millón de euros para un mercado de 1.500 millones de habitantes. "No hacemos absolutamente nada, no nos da ni para una ciudad", ha afirmado.

Aranceles, costes y competencia exterior

El sector ha situado esta demanda en un contexto internacional complejo. Cabello ha recordado que "todo lo que ocurre en el mundo nos afecta de manera importante", en referencia a los aranceles de Estados Unidos vigentes desde 2018, el acuerdo con Mercosur o la inestabilidad geopolítica en zonas clave para la exportación como el estrecho de Ormuz.

A esta situación se suma el crecimiento de países competidores como Egipto o Turquía, que, según ha indicado el responsable sectorial, ya superan a España en volumen de producción.

Por ello, Cabello ha reclamado mayor respaldo institucional tras acuerdos comerciales o situaciones arancelarias que perjudiquen al sector. A su juicio, es necesario "ponerle foco a la aceituna de mesa y potenciar esa promoción en terceros países".