Apag Extremadura Asaja mantiene su acampada ante Agricultura contra el “atraco del Gobierno al campo”

Apag Extremadura Asaja ha anunciado que mantendrá de forma indefinida la acampada a las puertas del Ministerio de Agricultura, en Madrid, en una protesta que la organización califica como histórica ante la grave crisis que atraviesan la agricultura, la ganadería y la apicultura. Agricultores llegados desde Badajoz, Burgos, Valladolid, Navarra y otras provincias se han sumado a una movilización que busca visibilizar la situación límite del campo español.

Reivindicaciones registradas

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado que durante la jornada se ha entregado en el registro del Ministerio una tabla reivindicativa con las principales demandas del sector. Entre ellas figuran el encarecimiento del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, la burocracia, los acuerdos comerciales y el endurecimiento de las exigencias medioambientales, factores que, según la organización, han colmado el vaso.

Documento reivindicativo registrado en el ministerio. / El Periódico

“No aguantamos más”

Metidieri ha señalado desde Madrid que “nuevamente estamos desde Apag Extremadura Asaja aquí, a las puertas del Ministerio de Agricultura, para defender y luchar por algo que ya no es solamente el campo, sino garantizar la soberanía alimentaria”. El dirigente agrario ha advertido de que las políticas aplicadas desde el Ministerio y desde Europa están poniendo en riesgo la continuidad de muchas explotaciones.

Apag Extremadura Asaja lleva sus reivindicaciones a Madrid. / El Periódico

Soberanía alimentaria y preferencia comunitaria

El presidente de Apag Extremadura Asaja también ha defendido la necesidad de proteger la preferencia comunitaria. “No se puede entender que ningún país, ningún continente, como le está pasando a Europa, quiera prescindir de algo tan importante como es la agricultura, la ganadería y la apicultura”, ha afirmado Juan Metidieri. La organización reclama que se defiendan los productos europeos y que no se permita la entrada de mercancías de terceros países sin las mismas garantías de trazabilidad.

Cultivos al límite

Desde Apag Extremadura Asaja alertan de la situación crítica de cultivos como el arroz, el tomate, el maíz o los cereales de invierno, muchos de ellos al borde de la no rentabilidad. La organización asegura que la crisis estructural del campo está provocando el cierre diario de explotaciones y comprometiendo el futuro del sector agrario en Extremadura y en el conjunto de España.

Los participantes en la protesta sostienen una pancarta. / El Periódico

Movilización del sector agrario

La protesta está encabezada por Apag Extremadura Asaja y cuenta con el respaldo sobre el terreno de Asaja Cáceres, Asaja Ávila, Asaja Valladolid, Asaja Burgos y Tarragona, además de otras asociaciones y colectivos. “No aguantamos más. Necesitamos soluciones reales. De verdad”, ha trasladado la organización, que mantendrá las movilizaciones hasta lograr mejoras efectivas para el campo.