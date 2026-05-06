Seis consejeros y dos diputados del PP dejan sus escaños tras entrar en el nuevo Gobierno extremeño

La formación del nuevo Gobierno de coalición de María Guardiola empieza a tener consecuencias directas en la Asamblea de Extremadura. Seis consejeros y dos diputados del PP extremeño han presentado su renuncia al acta parlamentaria, lo que obligará a recomponer parte del grupo popular en la Cámara autonómica con la entrada de cinco nuevos representantes por la provincia de Cáceres y tres por la de Badajoz.

El movimiento se produce en paralelo a los primeros pasos del Ejecutivo regional para completar su estructura administrativa. El Consejo de Gobierno aprobó ayer los primeros decretos de ceses y nombramientos de la XII legislatura, con 35 designaciones de altos cargos que permiten empezar a cubrir el segundo nivel político de la Junta en prácticamente todas las consejerías.

Las renuncias

Entre las renuncias registradas figuran las de seis miembros del nuevo Gobierno que también habían obtenido escaño en las últimas elecciones autonómicas. Por la provincia de Cáceres dejan el acta Elena Manzano, Laureano León, Mercedes Morán y Sandra Valencia. Por Badajoz lo hacen Sara García Espada y Guillermo Santamaría.

Cabe destacar que el cargo de consejero no es incompatible con el de diputado autonómico, pero lo habitual es que quienes asumen responsabilidades de gobierno renuncien al escaño por las exigencias de la gestión diaria. El único consejero que mantendrá por ahora su condición de diputado será Abel Bautista, vicepresidente de la Junta y consejero de Interior, Emergencias y Diálogo Social, que encabezó la lista del PP por Badajoz en las últimas autonómicas.

En el caso de Vox, sus dos consejeros, Óscar Fernández Calle y Juan José García, conservarán también sus actas en la Cámara regional. La salida de los consejeros populares por Cáceres permitirá la entrada de José Manuel García Ballestero, Olivia Labrador Recio y Susana Rodríguez Sánchez, todos ellos con experiencia previa en el Parlamento.

El cuarto escaño correspondería inicialmente a Francisco José Ramírez, aunque su nombramiento como consejero de Infraestructuras podría llevarte también a renunciar cuando le llegue el turno. Su puesto pasará entonces al siguiente integrante de la candidatura, Manuel Martín Castizo, el consejero al que Ramírez ha sustituido al frente de esa área en la Junta.

A estas vacantes se suma otra por la provincia de Cáceres: la de José Pedro Catalán Durán, que deja la Asamblea tras asumir la Secretaría General de Educación, un cargo incompatible con el acta de diputado autonómico. Su escaño será para Isabel Sánchez Torremocha, que ya fue parlamentaria en la pasada legislatura y alcaldesa de Montánchez.

En la provincia de Badajoz, las renuncias de García Espada y Santamaría abrirán paso a Bibiano Serrano y Luisa María Durán. Serrano cuenta con una dilatada trayectoria en la política local y regional, mientras que Durán también formó parte de la Asamblea en la legislatura anterior. Además, Julio Morales ha renunciado a su escaño tras ser nombrado nuevo responsable de Extraval. En su lugar entrará Miguel Ángel Nieto, que acaba de cesar como jefe de gabinete del anterior consejero de Infraestructuras.

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Los cambios en el Parlamento extremeño no afectan solo al PP. El hasta ahora presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, también ha presentado su renuncia al acta para volver a ejercer como médico. El exconsejero de Sanidad, que dirigió esta área durante la pandemia de covid-19, defendió que "es muy importante que la gente se vaya bien de los sitios y que sepa irse de los sitios". Su escaño corresponderá a Julio César Rodríguez, que también cuenta con experiencia previa parlamentaria.