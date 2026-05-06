La dehesa extremeña ensaya nuevas fórmulas para financiar su futuro

La dehesa extremeña busca nuevas fórmulas para seguir siendo productiva, rentable y sostenible en un contexto marcado por la presión climática, la necesidad de relevo generacional y la urgencia de conservar uno de los paisajes más singulares del suroeste ibérico. Con ese objetivo, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) celebrará este jueves, 7 de mayo, el Día Abierto-Foro de Innovación en la Dehesa, una jornada de transferencia pensada para acercar al sector herramientas de gestión, financiación e innovación.

La cita se desarrollará en dos espacios cercanos de la Sierra de San Pedro, en la provincia de Badajoz. El programa comenzará a las 9.15 horas con una visita de campo a la finca piloto La Tablada, en el término municipal de Villar del Rey, donde se está aplicando una estrategia de pago por resultados en dehesa. Después, las actividades continuarán en el Complejo de Turismo Rural Los Cantos, en Alburquerque, con un espacio expositivo, charlas cortas y demostraciones prácticas.

La jornada está dirigida a gestores y propietarios de dehesa, empresas, explotaciones ganaderas, personal técnico y entidades públicas y privadas relacionadas con este sector. Las plazas son limitadas y para asistir es necesario inscribirse.

Cobrar por cuidar mejor el territorio

Uno de los puntos centrales de la jornada será la explicación del pago por resultados, un concepto técnico que, aplicado al campo, puede resumirse de forma sencilla: no se trata solo de recibir apoyo por hacer una actuación, sino de vincular ese apoyo a los resultados reales que se consiguen en la finca.

En el caso de la dehesa, esta fórmula puede tener en cuenta mejoras como la regeneración del arbolado, el estado de los pastos, la conservación del suelo, la biodiversidad o la gestión sostenible del territorio. La idea es valorar si este modelo puede convertirse en una vía futura de apoyo y financiación para el sector, especialmente en explotaciones que asumen costes para conservar un ecosistema productivo pero frágil.

Durante la visita a La Tablada se dará a conocer el concepto de territorio de aprendizaje desarrollado en Extremadura para las dehesas de Monfragüe y Sierra de San Pedro, así como el fundamento de la estrategia de pago por resultados, su metodología de cálculo y los resultados de las medidas mejoradoras planteadas en la propia finca.

Ciencia para una dehesa con problemas muy concretos

Tras la visita de campo, el foro se trasladará al Complejo de Turismo Rural Los Cantos, donde se habilitará un espacio expositivo con más de 25 expositores, entre empresas, entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro.

La primera sesión temática estará centrada en Cicytex y su papel en la innovación en la dehesa. En ella se abordarán el proyecto CI Montado-Dehesa, la Seca, las infraestructuras de investigación de alcornocales en riego, el cultivo de la encina, las estrategias alternativas de mejora de pastos, la tecnología NIRS aplicada al sector del Ibérico y la transferencia del conocimiento.

El planteamiento de la jornada es eminentemente práctico: llevar la investigación al terreno y conectar la ciencia con los problemas cotidianos de las fincas. La dehesa necesita respuestas ante la falta de regeneración del arbolado, las enfermedades, la pérdida de rentabilidad, las dificultades de manejo y la adaptación al cambio climático.

Innovación, tecnología y relevo generacional

La segunda sesión dará protagonismo a las entidades presentes en el foro, con 18 presentaciones cortas sobre iniciativas innovadoras relacionadas con la dehesa. Se expondrán proyectos, productos y servicios vinculados a nuevas tecnologías, actividades complementarias, formación y relevo generacional.

Este bloque busca mostrar que la innovación no se limita a la tecnología, sino que también pasa por nuevas formas de gestionar, diversificar la actividad y atraer futuro a un sector que necesita mantener población, conocimiento y actividad económica en el territorio.

Después de un receso para la comida y la visita a los stands, comenzará la tercera sesión, centrada en nueve demostraciones prácticas.

Del dron al descorche mecanizado

Las demostraciones incluirán soluciones aplicadas al manejo de la dehesa, como el descorche mecanizado, el vallado virtual, protectores para la regeneración del arbolado, pastores eléctricos, uso de drones, islas de biodiversidad para charcas, injertos en especies del género Quercus y sistemas de sensorización.

Son herramientas que buscan facilitar el trabajo en el campo, mejorar la gestión de los recursos y abrir nuevas posibilidades para las explotaciones. En un sector en el que muchas tareas siguen dependiendo de procesos tradicionales y de una mano de obra cada vez más escasa, estas soluciones pueden marcar diferencias concretas en costes, tiempos y resultados.

Un proyecto entre España y Portugal

El Día Abierto-Foro de Innovación en la Dehesa se organiza en el marco del proyecto CI Montado-Dehesa, centrado en la innovación y el intercambio de conocimientos para la conservación del hábitat montado/dehesa en el espacio transfronterizo.

La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 de la Comisión Europea.

En este proyecto han participado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Cicytex, la Universidad de Extremadura, Fundación Cooprado, Andanatura, CorSevilla, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Évora y las entidades portuguesas Acos y ADPM.

La jornada pretende, en definitiva, acercar al sector herramientas que pueden parecer lejanas (pago por resultados, sensorización, vallado virtual o tecnología aplicada al Ibérico), pero que responden a una necesidad muy concreta: que la dehesa extremeña encuentre nuevas vías para financiarse, gestionarse mejor y mantener vivo uno de los paisajes productivos más importantes de Extremadura.