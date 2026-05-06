El Gobierno inyecta 15 millones en Extremadura para reforzar el empleo y la formación

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una inversión de 110 millones de euros para financiar los planes integrales de empleo de Andalucía, Canarias y Extremadura. La medida, articulada a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), reserva 15 millones de euros para el Plan Integral de Empleo de Extremadura.

El Real Decreto aprobado por el Gobierno regula la concesión directa de subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación en el trabajo durante el ejercicio presupuestario de 2026. Del total previsto, 50 millones se destinarán al Plan Integral de Empleo de Andalucía, 45 millones al de Canarias y 15 millones al de Extremadura.

¿Pero qué es un Plan Integral de Empleo? Se trata de un programa temporal y personalizado diseñado por las administraciones públicas para fomentar la inserción laboral estable de desempleados, especialmente colectivos vulnerables. Combina orientación, formación, asesoramiento y ayudas económicas a la contratación

Mejores condiciones laborales

En el caso extremeño, el Ministerio ha indicado que las actuaciones concretas se fijarán en el convenio que deberán formalizar el SEPE y la comunidad autónoma. La financiación tendrá como objetivo generar empleo de calidad y riqueza, mejorar las condiciones laborales y reforzar la empleabilidad de la población activa.

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Sara Fernández

El plan prevé facilitar la adquisición, actualización y mejora de las aptitudes necesarias para responder al mercado laboral actual y futuro. Para ello, el texto aprobado por el Gobierno plantea el desarrollo de políticas activas de empleo renovadas, con atención a la inclusión, la diversidad y la mejora del servicio público de empleo.

Transformación digital

La inversión también pretende potenciar y consolidar sectores estratégicos en Extremadura, además de estimular la transformación digital como una de las líneas de actuación vinculadas al empleo y la formación.

El paquete aprobado por el Consejo de Ministras y Ministros incluye además 50 millones para Andalucía, donde se financiarán medidas dirigidas a incentivar la creación de empleo, mantener puestos de trabajo, mejorar sus condiciones y apoyar a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Entre las actuaciones previstas figuran incentivos a la contratación, planes de empleo social, apoyo al empleo autónomo, orientación profesional e intermediación laboral.

En Andalucía, el decreto incorpora también la promoción del empleo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, especialmente en áreas de especial protección, como el entorno del Parque de Doñana.

Por su parte, Canarias recibirá 45 millones para actuaciones orientadas a crear empleo y generar oportunidades de inserción estables y sostenibles. El plan canario dará prioridad a colectivos vulnerables, entre ellos mujeres con baja empleabilidad, jóvenes sin experiencia, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad, desempleados de larga duración y población del ámbito rural.