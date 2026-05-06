Guardiola logra en Bruselas un respaldo unánime para blindar los fondos europeos clave en Extremadura

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha logrado este miércoles en Bruselas el respaldo unánime del pleno del Comité Europeo de las Regiones al dictamen que ha defendido sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con especial atención a la cooperación territorial europea Interreg, y el Fondo de Cohesión, instrumentos fundamentales para regiones como Extremadura.

El texto aprobado reclama blindar la política de cohesión en el próximo marco financiero europeo, previsto para el periodo 2028-2034, con dotaciones claras, específicas y diferenciadas para garantizar la continuidad, previsibilidad y seguridad jurídica de estos fondos. Durante su intervención, Guardiola ha señalado que la cohesión "representa la cohesión económica, social y territorial", al tiempo que es "una expresión de solidaridad y una herramienta clave en la inversión" de los territorios.

“Debemos adaptar la política de cohesión y superar la falsa disyuntiva entre convergencia y competitividad. Son conceptos complementarios”, ha manifestado la jefa del Ejecutivo autonómico, quien ha reclamado a su vez una modernización de estos instrumentos sin renunciar a sus principios básicos: gestión compartida, asociación, subsidiariedad y gobernanza multinivel.

El dictamen recuerda que, entre 2014 y 2020, el FEDER y el Fondo de Cohesión movilizaron 250.000 millones de euros, apoyaron a más de 2,5 millones de pymes y contribuyeron a crear más de 370.000 empleos en la Unión Europea. Con esos datos, Guardiola ha resaltado que la política de cohesión no solo es un mecanismo de solidaridad entre territorios, sino también una herramienta de competitividad, crecimiento y creación de empleo.

El documento alerta además sobre el riesgo de que el próximo marco financiero europeo diluya la especificidad de estos fondos. Por ello, plantea asignaciones presupuestarias estables y diferenciadas frente a cualquier intento de introducir "recortes encubiertos" o de reducir la capacidad de actuación de la política regional europea.

La propuesta exige un enfoque territorial adaptado a la diversidad de Europa, con especial atención a las zonas rurales, las áreas en transición industrial y los territorios afectados por el reto demográfico. En este sentido, reivindica apoyo suficiente para ámbitos como la competitividad, las infraestructuras, la transición justa, la digitalización, la conectividad, los servicios sociales y la vivienda.

El papel de Extremadura

Para el programa de cooperación territorial europea (Interreg), que es especialmente relevante para regiones fronterizas como Extremadura, se reclama una atención específica. En concreto, el objetivo es garantizar un presupuesto propio a partir de 2028 para asegurar la continuidad de los proyectos de cooperación, así como permitir la colaboración con regiones de Estados no miembros cuando resulte pertinente.

Asimismo, el dictamen defiende mantener programas como Interreg Europe, URBACT y ESPON, además de instrumentos como los pequeños proyectos y las zonas funcionales transfronterizas. En esta línea, solicita una mayor claridad normativa, una mejor definición de los comités de seguimiento y el reconocimiento del papel de las agrupaciones europeas de cooperación territorial.

La aprobación unánime en el pleno llega después de que la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto del Comité Europeo de las Regiones, la COTER, respaldara previamente el dictamen por mayoría. Guardiola presidirá esta comisión a partir de 2027, lo que situará a Extremadura al frente de uno de los órganos europeos que sigue de cerca la política de cohesión, el marco financiero plurianual, el presupuesto comunitario, los transportes, el desarrollo territorial y la cooperación transfronteriza.

Premio Carlos V

Antes de la defensa del dictamen, Guardiola intervino al comienzo de la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones para poner en valor la concesión del Premio Europeo Carlos V 2026 a esta asamblea consultiva, un reconocimiento que, según ha destacado, simboliza la unión y los valores que sustentan el proyecto europeo.

La presidenta extremeña ha felicitado a los miembros del Comité por un galardón que reconoce más de 30 años de labor acercando Europa a la ciudadanía y dando voz a los territorios. "Vivimos tiempos en los que Europa vuelve a mirarse a sí misma para reafirmar su sentido, su fortaleza y su papel en el mundo", ha indicado.

La dirigente extremeña ha subrayado el valor del premio como símbolo de convivencia, diálogo, integración y construcción conjunta desde la diversidad. A su vez ha recordado que el primer Premio Europeo Carlos V, concedido en el año 1995, recayó en Jacques Delors, figura clave en la construcción europea y uno de los impulsores del propio Comité Europeo de las Regiones.

En su intervención, Guardiola ha ensalzado también el papel de la Fundación Yuste como referente europeo e iberoamericano. La ceremonia de entrega de galardón se celebrará el próximo 25 de mayo en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en un acto que estará presidido por el Rey Felipe VI.

Para Extremadura, apuntó, acoger este evento supone "un profundo honor" y una oportunidad para reivindicar que el proyecto europeo se construye desde todos sus territorios. "Hoy celebramos mucho más que un premio, celebramos una manera de entender Europa, una Europa cercana, plural y fiel a sus valores", ha concluido.