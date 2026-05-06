Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de mayo

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El Nuevo Mesón, conocido popularmente como Los Champis, retoma su actividad hostelera tras la jubilación de su anterior propietario, Antonio

La semana cultural en la ciudad mira a una nueva edición del festival multicultural, a la literatura extremeña y al cine brasileño de autor

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