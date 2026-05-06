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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Julián González, asesino confeso de su vecina Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz).

Julián González, asesino confeso de su vecina Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz). / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El juez obliga al asesino de Francisca Cadenas a entregar su ADN

Autoriza a los agentes de la UCO a usar las "medidas coercitivas necesarias" para extraer a Julián González una muestra de saliva. El acusado, en prisión a la espera del juicio, se negó a realizar esa prueba

La autovía que conectará a Cáceres con Portugal busca el compromiso político para arrancar en 2026

La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura y Beira Baixa se reunirá con los grupos parlamentarios para solicitar un compromiso político

Los Champis reabren en la plaza de los Maestros de Cáceres tras la jubilación de Antonio

El Nuevo Mesón, conocido popularmente como Los Champis, retoma su actividad hostelera tras la jubilación de su anterior propietario, Antonio

Womad empieza a tomar forma en la plaza Mayor de Cáceres

La semana cultural en la ciudad mira a una nueva edición del festival multicultural, a la literatura extremeña y al cine brasileño de autor

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Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura

La presidenta de la Junta designa a Eliseo Fernández en Servicios Sociales, a José María Guerrero en Agricultura, a Encarnación Solís al frente del SES y en Educación estará José Pedro Catalán

TEMAS

  1. María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
  2. PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
  3. José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: 'Es muy importante saber irse bien
  4. Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura
  5. Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
  6. El mapa de la esperanza de vida en Extremadura, pueblo a pueblo: de Sierra de Fuentes a Alcúescar
  7. María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno
  8. El equilibrio de Guardiola: ¿Quién es quién en el nuevo gobierno de PP y Vox en Extremadura?

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de mayo

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de mayo

El termómetro despierta en Extremadura tras varios días de fresco: 25 en Badajoz y 23 en Cáceres

El termómetro despierta en Extremadura tras varios días de fresco: 25 en Badajoz y 23 en Cáceres

El juez obliga al asesino de Francisca Cadenas a entregar su ADN

El juez obliga al asesino de Francisca Cadenas a entregar su ADN

Pesadilla en un hotel de Fuerteventura: los ácaros de la cama acribillan a unos viajeros del Imserso

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