Pesadilla en un hotel de Fuerteventura: los ácaros de la cama acribillan a unos viajeros del Imserso

Lo que prometían ser unas vacaciones idílicas a uno de los destinos más paradisíacos de España, la isla de Fuerteventura, se ha tornado en una auténtica pesadilla para unos viajeros del Imserso que se alojaron en un hotel del archipiélago canario este mes de abril.

Un participante ha denunciado públicamente a través de un grupo de Facebook las condiciones de su estancia en un establecimiento de Costa Calma, tras sufrir numerosas lesiones cutáneas durante el viaje. A tenor de las imágenes publicadas, estos huéspedes fueron literalmente acribillados por una posible plaga de ácaros.

Picaduras en la espalda. / Facebook

Diagnóstico médico

Según el relato de este usuario, los hechos ocurrieron durante una estancia de varios días (del 1 al 10 de abril) en la que comenzaron a presentar picaduras generalizadas, que posteriormente fueron diagnosticadas como reacciones a ácaros.

El afectado asegura que tanto los colchones como las almohadas de sus habitaciones se encontraban presuntamente infestados, lo que habría provocado la aparición de ronchas en brazos y espalda.

Las imágenes difundidas muestran erupciones que han requerido atención médica y tratamiento continuado.

Falta de respuesta

El afectado se queja además de falta de coordinación institucional. Según su versión, el Imserso habría derivado la queja a la agencia gestora del viaje, mientras que esta, a su vez, habría señalado al hotel como responsable. Por su parte, el establecimiento niega responsabilidad.

Publicación en el grupo Imserso, turismo y termalismp de Facebook. / Facebook

La publicación se ha viralizado en redes sociales, con más de 700 comentarios y cientos de veces compartida.

Uno de los comentarios apunta a una posible confusión en el origen del brote: el usuario sostiene que "no se trataría de ácaros, salvo en el caso de una persona con alergia", y recuerda que estos microorganismos están presentes en prácticamente todas las camas, independientemente de su limpieza, sin causar ese tipo de lesiones en la mayoría de casos. En su opinión, los síntomas descritos "se asemejan más a los causados por chinches o pulgas".

Cabe recordar que el programa de turismo social del Imserso arrancó el 8 de octubre en Extremadura marcado por una fuerte demanda y la desaparición rápida de algunos destinos muy solicitados, como Canarias o Mijas. La diferencia entre oferta y demanda ha vuelto a ser notable: 105.791 mayores acreditados para solo 20.990 plazas disponibles.