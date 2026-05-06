El PSOE acusa a Guardiola de “mentir y manipular” tras la votación europea sobre Almaraz

El PSOE de Extremadura ha criticado este miércoles las declaraciones de la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que acusa de “mentir y manipular de forma interesada” tras la votación celebrada en el Parlamento Europeo sobre la Central Nuclear de Almaraz. Los socialistas extremeños consideran que el Partido Popular está utilizando el futuro de la planta cacereña con fines partidistas y generando confusión sobre las competencias reales en esta materia.

“No decide la continuidad ni el cierre”

En este sentido, el eurodiputado socialista extremeño Nacho Sánchez Amor ha denunciado que “ya está bien de manosear la continuidad de Almaraz con fines partidistas”. Sánchez Amor ha aclarado que “lo votado en el Parlamento Europeo no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central”, ya que, según ha subrayado, se trata de “una competencia estrictamente nacional”. El representante socialista ha insistido en que ninguna votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo puede sustituir la decisión que corresponde adoptar a las autoridades españolas competentes.

Un documento impulsado por PP y Vox

Según ha explicado Sánchez Amor, lo aprobado en la Comisión de Peticiones es “un documento impulsado por PP y Vox cuyo único objetivo es atacar al Gobierno de España”. Además, ha señalado que “todas las enmiendas presentadas por el PSOE fueron rechazadas, mientras el PP asumió íntegramente los postulados de la ultraderecha”. Para el PSOE extremeño, el contenido aprobado en Bruselas responde más a una estrategia política contra el Ejecutivo central que a un debate técnico sobre el futuro energético de Extremadura.

La posición del PSOE sobre Almaraz

Frente a lo que califica como “desinformación interesada” del Partido Popular, el PSOE ha reiterado que su posición sobre la Central Nuclear de Almaraz “no ha cambiado”. Los socialistas defienden que cualquier decisión sobre la continuidad de la planta debe cumplir tres condiciones fundamentales: que haya sido solicitada por las empresas explotadoras, como ya ha ocurrido; que se garantice plenamente la seguridad del suministro y la seguridad nuclear; y que no suponga “ni un solo euro de coste para los extremeños y extremeñas”. La formación socialista sostiene que el debate sobre Almaraz debe abordarse con rigor, garantías técnicas y respeto a los procedimientos establecidos por la normativa nacional.

A la espera del Consejo de Seguridad Nuclear

Por último, el PSOE de Extremadura ha señalado que sigue a la espera del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear y, posteriormente, de la decisión que adopte el Gobierno de España, administración competente en esta materia. Los socialistas recalcan que el futuro de la Central Nuclear de Almaraz dependerá de los informes técnicos y de la resolución del Ejecutivo central, no de iniciativas europeas que, a su juicio, buscan alimentar la confrontación política.