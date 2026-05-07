CL Grupo Industrial refuerza su división de 'packaging' con Fernando Tolosa al frente de Cartón y PET

CL Grupo Industrial ha nombrado a Fernando Tolosa nuevo director general de Cartón y PET, una responsabilidad de nueva creación con la que la compañía refuerza la coordinación de una de sus áreas estratégicas y avanza en la reorganización de su División Packaging. El directivo asumirá la gestión integrada de Ondupet, Murcia Cartón, Ondupack Navalmoral y Ondupack Almendralejo, empresas pertenecientes a la corporación familiar con sede en Jerez de los Caballeros.

Un movimiento estratégico

El nombramiento tiene una especial relevancia para Extremadura, donde CL Grupo Industrial mantiene gran parte de su actividad a través de plantas como Ondupack Navalmoral y Ondupack Almendralejo. La nueva estructura busca aprovechar sinergias operativas y comerciales entre centros productivos, en un contexto de transformación del sector y de mayor demanda de soluciones de 'packaging' eficientes y competitivas. La compañía cuenta actualmente con seis plantas distribuidas por el territorio nacional, con una capacidad anual de 260.000 toneladas de papel reciclado y 21.600 toneladas de PET.

Instalaciones de Ondupack Navalmoral. / Carlos Gil

Apuesta por el talento interno

Fernando Tolosa acumula más de 26 años de trayectoria dentro de CL Grupo Industrial, donde ha ocupado distintos cargos de responsabilidad. Entre 2008 y 2014 fue director de planta de Ondupack y, desde 2014, ha ejercido como director general de la compañía. En los últimos años ha liderado el desarrollo de Ondupack Navalmoral, una planta inaugurada en 2025 y vinculada al crecimiento industrial del grupo en la región.

Profesionalización y crecimiento

La decisión se enmarca en el plan de CL Grupo Industrial para reforzar su estructura directiva y acompañar la evolución de una empresa familiar que ha consolidado su crecimiento sobre la especialización industrial, la integración de negocios y el desarrollo del talento propio. El grupo pretende avanzar hacia un modelo de gestión más integrado y profesionalizado, capaz de dar respuesta a los retos de una organización en expansión.

“Una palanca esencial”

La directora de Personas de CL Grupo Industrial, Marta Nájera, subraya que “el desarrollo del talento directivo es una palanca esencial para acompañar el crecimiento del Grupo”. Según Nájera, “este tipo de nombramientos demuestra la importancia de generar oportunidades internas, reconocer trayectorias sólidas y preparar a nuestros equipos para asumir nuevos retos en una organización cada vez más integrada, profesionalizada y orientada al futuro”.

Un grupo con 26 empresas y 3.000 profesionales

CL Grupo Industrial está formado por 26 empresas de sectores como el acero, el 'packaging', la construcción de renovables, el PET, la química, la beauty o la energía. La corporación emplea a 3.000 profesionales y alcanzó en 2024 una facturación agregada de 1.800 millones de euros, cifras que reflejan el peso de un grupo empresarial extremeño con presencia en distintas actividades industriales.