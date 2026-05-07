Drones, equipos ROCA y controles con Portugal para frenar los robos de fruta en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha presentado este jueves en Badajoz el plan especial de la Guardia Civil para reforzar la seguridad durante la campaña de recogida de fruta y hortalizas de 2026. El dispositivo tiene como objetivo reducir los robos y hurtos en las explotaciones agrícolas extremeñas y actuar también sobre el transporte, la manipulación y la comercialización de productos destinados al consumo alimentario.

La reunión ha contado con responsables de la Guardia Civil y de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex). El plan busca proteger el trabajo de agricultores y productores en una campaña clave para el campo extremeño, especialmente en las zonas con mayor concentración de explotaciones frutícolas.

Equipos ROCA, drones y helicópteros

La Guardia Civil desplegará a los equipos ROCA, especializados en la lucha contra los robos en el campo, junto a patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos del Seprona. En áreas de difícil acceso o de gran extensión, el dispositivo podrá apoyarse en drones, helicópteros del Servicio Aéreo e incluso en el Escuadrón de Caballería si la situación lo requiere.

El refuerzo no se limitará a la vigilancia de las fincas, sino que incluirá labores de investigación e inspección sobre los distintos eslabones de la cadena. La intención es actuar tanto en el origen del posible robo como en los movimientos posteriores de la mercancía, desde su transporte hasta una eventual venta fraudulenta.

Trazabilidad y salud pública

Uno de los ejes del plan es garantizar que la fruta y las hortalizas que llegan al consumidor proceden de canales seguros y cumplen la normativa vigente. La Guardia Civil advierte de que la venta de productos sin trazabilidad y de origen desconocido puede suponer un riesgo para la salud pública al entrar en la cadena alimentaria sin garantías sanitarias.

Trabajadores en una campaña de recogida de fruta. / El Periódico

El dispositivo contará además con la colaboración de la Junta de Extremadura, a través de las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y de Salud y Servicios Sociales. Esa coordinación pretende mejorar la respuesta ante cualquier indicio de actividad ilícita en las explotaciones agrícolas, en los transportes y en los canales de comercialización.

Coordinación con Portugal

En las zonas fronterizas, la Guardia Civil reforzará la cooperación con la GNR portuguesa mediante controles transfronterizos e intercambio de información. El objetivo es impedir que la mercancía sustraída pueda cruzar la frontera y dificultar así la salida de fruta robada hacia otros mercados.

La vigilancia se completará con la implicación de ayuntamientos y policías locales, que participarán en reuniones periódicas de coordinación. La planificación conjunta permitirá ajustar los recursos de prevención, vigilancia y control a las necesidades concretas de cada término municipal durante la campaña agrícola.

Avisos al 062, 112 y AlertCops

La Guardia Civil pide a agricultores y vecinos que comuniquen con rapidez cualquier robo, hurto o presencia sospechosa de personas y vehículos en las zonas agrícolas. Los avisos podrán realizarse a través del 062, del Centro de Emergencias 112 o mediante la aplicación AlertCops, que permite enviar alertas en tiempo real con ubicación, imágenes y vídeos.

Guardia Civil a caballo para prevenir robos en el campo. / El Periódico

Con este despliegue, la Guardia Civil pretende que la campaña de fruta y hortalizas se desarrolle con normalidad y seguridad en Extremadura. El operativo refuerza el compromiso con el sector primario, una pieza esencial de la economía rural extremeña y especialmente sensible durante los meses de recolección.