Extremadura recibirá 7,2 millones para reforzar los cuidados y la conciliación familiar

Extremadura recibirá 7,27 millones de euros del Gobierno para desarrollar en 2026 el Plan Corresponsables, una línea de financiación pensada para sostener servicios de cuidados, facilitar la conciliación de las familias y avanzar en una organización más igualitaria del tiempo. La asignación se ha acordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado el reparto de 142,5 millones de euros entre los territorios.

La medida tiene una lectura económica, pero también una carga social evidente: detrás de estos fondos están las familias que necesitan apoyo para cuidar, trabajar y organizar su vida diaria, y también las personas que desarrollan una labor de cuidados que durante años ha estado poco reconocida. El plan busca consolidar los cuidados como un derecho, desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres.

Cuidar también es conciliar

El Plan Corresponsables tiene como objetivo favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, con un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres. También pretende reconocer el valor de los cuidados mediante la profesionalización y dignificación del sector, además de impulsar un cambio social hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

La distribución de los fondos se ha realizado teniendo en cuenta distintas variables, como la población de hasta 16 años, la superficie, la dispersión de la población, la insularidad, la condición de ciudad fronteriza o el peso de las grandes urbes. En el caso extremeño, la dispersión territorial y el peso del mundo rural dan especial importancia a estos recursos, porque la conciliación no pesa igual en una gran ciudad que en un municipio pequeño con menos servicios disponibles.

Servicios para familias y empleo en cuidados

Las líneas financiables incluyen servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y fomentar el empleo en este sector. También podrán impulsarse actuaciones de sensibilización en corresponsabilidad, igualdad en los cuidados, masculinidades corresponsables y usos del tiempo.

A ello se suman programas de formación, estudios técnicos, trabajos de evaluación y medidas de seguimiento del propio plan. La idea es que los fondos no solo permitan abrir o sostener servicios, sino también medir su impacto y orientar mejor las políticas públicas de cuidados.

Menos barreras en los pueblos

Una de las medidas que se mantiene en 2026 es que no haga falta acreditación de renta en municipios rurales cuando haya plazas disponibles en las actividades financiadas por el plan. Es una decisión relevante para Extremadura, donde buena parte de la población vive en pequeñas localidades y donde los servicios de conciliación pueden marcar la diferencia entre aceptar un empleo, mantener una jornada laboral o poder atender otras responsabilidades familiares.

Lucía Feijoo Viera

El plan también conserva las mejoras introducidas en la convocatoria anterior, entre ellas el refuerzo de la igualdad de género, la ampliación de titulaciones y acreditaciones relacionadas con el cuidado de menores y el ocio y tiempo libre, y el uso del Hub Corresponsables, una herramienta destinada a medir el impacto de las actuaciones.

Financiación compartida

El modelo de financiación se mantiene con una aportación mayoritaria del Estado. La Administración General del Estado asume el 75% del coste, con 142,5 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas aportan el 25% restante, equivalente a 47,5 millones.

En Extremadura, los 7.270.127,69 euros asignados permitirán dar continuidad a un plan que conecta con uno de los grandes retos sociales de los próximos años: organizar los cuidados sin que recaigan de forma desigual sobre las mujeres y sin que el lugar de residencia determine las posibilidades reales de conciliación.