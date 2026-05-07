Extremadura recupera el calor: 26 grados en Badajoz y 24 en Cáceres este jueves

Aunque la madrugada sorprendió a Cáceres con un chaparrón, este jueves, Extremadura vive una jornada primaveral con temperaturas al alza. Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el cielo permanece poco nuboso, aunque según avance el día la nubosidad avanzará con probabilidad de precipitaciones dispersas y alguna tormenta en el norte y este de Extremadura. La Aemet alerta también sobre la posible presencia de brumas y bancos de niebla matinales, mientras que los vientos soplan variables, tendiendo a oeste y suroeste, flojos a moderados.

Temperaturas al alza

Además, el día se caracteriza por la subida de las temperaturas. En este sentido, en Badajoz oscilan entre 10 y 26 grados, mientras que en Cáceres se registran entre 10 y 24 grados. La tendencia general es de máximas en ascenso, aunque las mínimas se mantienen sin cambios.

Por su parte, Meteored también refleja este aumento y coincide con la Agencia Estatal de Meteorología, con Badajoz alcanzando 26 grados de máxima, Cáceres 24, y otras localidades de Extremadura como Mérida y Miajadas situándose entre los 25 y 23 grados, respectivamente, acompañados de cielos con nubes y claros por la mañana.

Previsión para el fin de semana

Aunque todavía es pronto para una previsión solvente del fin de semana, en la predicción tanto de la Aemet como de Meteored destacan temperaturas máximas se mantendrán en torno a 25-27 grados en la mitad sur y 23-25 grados en el norte y este de la región. La nubosidad será variable, con algunos intervalos de nubes de evolución y probabilidad de chubascos aislados, sobre todo en áreas de montaña. Los vientos seguirán siendo flojos a moderados, del oeste y suroeste, facilitando un ambiente agradable para actividades al aire libre.