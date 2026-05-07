Extremadura avanza en su estrategia para fortalecer el mercado laboral con la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el empleo estable y reducir los costes laborales de las empresas. A través de estas ayudas, gestionadas por el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), la Junta pretende consolidar un modelo productivo basado en la estabilidad, la inclusión y la calidad en el empleo.

La iniciativa, correspondiente al ejercicio 2025/2026, se dirige a empresas, autónomos, profesionales colegiados/as, asociaciones, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, que formalicen contratos indefinidos o transformen contratos temporales en indefinidos. Con ello, se busca incentivar la contratación duradera frente a la temporalidad, uno de los principales retos estructurales del mercado laboral.

Extremadura refuerza el empleo estable con ayudas para empresas / EL PERIÓDICO

Ayudas económicas adaptadas al perfil del trabajador

Las subvenciones se estructuran en función de distintos criterios relacionados con el puesto, el perfil de la persona contratada y su pertenencia a colectivos prioritarios, pudiendo incrementarse mediante distintos porcentajes acumulables.

Entre estos colectivos se encuentran las personas desempleadas de larga duración, jóvenes menores de 30 años, mujeres, mayores de 45 años o residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. De este modo, las ayudas no solo persiguen la estabilidad laboral, sino también reducir las desigualdades territoriales y sociales en la región.

Además, el diseño de las ayudas contempla incrementos adicionales del 10% y del 30%, que pueden aplicarse de forma acumulativa en función de las características del contrato y del perfil de la persona contratada, lo que permite reforzar el apoyo económico a las empresas en los supuestos de mayor dificultad de inserción laboral.

BONO IMPULSA / EL PERIÓDICO

Dos líneas clave: Bono Impulsa futuro y Bono Defensa

Dentro de la convocatoria destacan dos programas específicos que responden a perfiles concretos de inserción laboral:

Bono Impulsa futuro

Este programa está orientado a favorecer la contratación de personas desempleadas de larga duración, es decir, aquellas que llevan un periodo prolongado fuera del mercado laboral. Su objetivo es facilitar una segunda oportunidad profesional y mejorar su empleabilidad.

Las personas por las que se solicita subvención deben haber finalizado con evaluación positiva, en los dos años anteriores a la fecha de contratación, una acción formativa financiada por el Servicio Extremeño Público de Empleo.

El Bono Impulsa Futuro actúa como un incentivo directo para las empresas, compensando parte de los costes laborales y reduciendo el riesgo asociado a nuevas contrataciones indefinidas y poniendo el acento sobre quienes se siguen formando.

Bono Defensa

Por su parte, el Bono Defensa se dirige a personas procedentes de las Fuerzas Armadas, en particular aquellas mayores de 45 años que finalizan su compromiso militar. Este programa busca facilitar la transición al mercado laboral civil, reconociendo el valor de las competencias adquiridas durante la trayectoria profesional en el ámbito militar.

Las empresas que optan por contratar a estos perfiles pueden beneficiarse de incentivos económicos, al tiempo que incorporan trabajadores con habilidades altamente valoradas como la disciplina, el trabajo en equipo o la capacidad de adaptación.

Apoyo al tejido empresarial y dinamización económica

Más allá del impacto individual en trabajadores beneficiarios, estas ayudas están concebidas como una herramienta para dinamizar el tejido empresarial extremeño. Reducir los costes laborales iniciales permite a las empresas asumir nuevas contrataciones con mayor seguridad, especialmente en un contexto económico en el que la estabilidad es clave para el crecimiento.

Asimismo, el programa contribuye a fijar población en el territorio, especialmente en zonas rurales, al favorecer la creación de empleo estable en municipios con menor densidad demográfica.

Extremadura refuerza el empleo estable con ayudas para empresas / EL PERIÓDICO

Casos de éxito: cuando la ayuda se traduce en empleo real

Uno de los ejemplos que ilustran el impacto de estas ayudas es el de Francisco Javier Alhaja Vivas, gerente de una empresa en Mérida dedicada a la formación de trabajadores, personas desempleadas y particulares.

Francisco Javier conoció el programa a través de la web oficial del SEXPE-Emplea, donde descubrió el Bono Impulsa Futuro. Su actividad se centra en la formación para el empleo, y fue precisamente en uno de estos cursos donde surgió la oportunidad de incorporar a una nueva persona a la plantilla.

“Nos dedicamos a la formación y dimos un curso de docencia para el empleo. Vimos que había alumnos que merecían la pena y a los que podíamos dar una oportunidad laboral”. Sin embargo, para ejercer como formador es imprescindible contar con la acreditación correspondiente, lo que condiciona el acceso a determinados puestos. “Para dar clases es necesario tener ese curso. Si no lo tienes, no te habilita para impartir la formación que nosotros damos”, explica.

La empresa atravesaba un momento de crecimiento que hacía necesaria la ampliación de plantilla. “Era importante ampliar plantilla para poder optar a más trabajo y tener más tranquilidad. Yo soy formador y no puedo estar en tantos sitios a la vez”, declaran fuentes de la empresa.

En este contexto, el perfil de la persona finalmente contratada encajaba plenamente con las necesidades del centro. “Hizo el curso, lo hizo muy bien y nos gustó su perfil. Por supuesto, le hemos dado la oportunidad”.

La subvención fue determinante para formalizar la contratación

“La subvención ha sido determinante para tomar la decisión de contratar. Si no hubiera sido así, habría optado por colaboraciones esporádicas y habría asumido más carga de trabajo”, señalan desde la empresa. Actualmente, la empresa cuenta con cuatro personas en plantilla —incluido él como autónomo—, lo que ha permitido mejorar la organización interna y reducir la sobrecarga de trabajo.

“Ahora tengo a esta persona conmigo trabajando, lo que me permite tener menos carga y organizarme mejor”. Francisco Javier subraya que la decisión de contratar responde tanto a la idoneidad del perfil como al apoyo económico recibido.

“Está contratada por dos razones principales: su perfil encaja perfectamente y, además, la subvención nos ayuda económicamente y reduce los costes laborales”, añade.

El propio empresario anima a otras empresas a informarse sobre estas ayudas:

“Es importante dedicar tiempo a informarse, aunque sean 15 minutos a la semana. Incluso sería positivo contar con una red o asociación que centralice estas oportunidades”, concluye.

Plazo y marco de la convocatoria

La convocatoria permanecerá abierta entre el 28 de octubre de 2025 y el 27 de octubre de 2026, periodo durante el cual las empresas interesadas podrán solicitar las ayudas para las contrataciones realizadas.

Estas medidas se enmarcan en una política activa de empleo que busca mejorar los indicadores laborales de Extremadura, reduciendo la temporalidad y fomentando la calidad del empleo como eje central del desarrollo económico.

Un paso hacia un empleo más estable y de mayor calidad

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura refuerza su compromiso con un mercado laboral más sólido y equilibrado. La combinación de incentivos económicos, apoyo a colectivos prioritarios y estímulo a la contratación indefinida configura una estrategia orientada a generar oportunidades reales de empleo y a consolidar el crecimiento económico de la región.

En un contexto de transformación del empleo, iniciativas como el Bono Impulsa y el Bono Defensa se posicionan como herramientas clave para avanzar hacia un modelo laboral más justo, estable y adaptado a las necesidades actuales de empresas y trabajadores.