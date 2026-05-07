"No somos guarderías": los trabajadores de Infantil se plantan en Extremadura para exigir menos ratios y mejores condiciones

La educación de 0 a 3 años ha vuelto a salir a la calle en Extremadura con un mensaje que el colectivo ha querido colocar por delante de cualquier otra reivindicación: "No somos guarderías, somos escuelas infantiles". Unas 300 personas, en su mayoría educadoras infantiles, se han concentrado este jueves ante la Consejería de Educación y Formación Profesional, en Mérida, dentro de la huelga estatal convocada por CCOO para exigir mejores condiciones laborales, menos ratios y el mismo reconocimiento que el resto de etapas educativas.

Laura Gordón, en nombre de la Asociación de Educadores Infantiles de Extremadura (Asedinex), ha defendido que educar en estas edades también es enseñar rutinas, autonomía y socialización, no solo leer o escribir cuando llega Primaria. Por eso, ha insistido en que los antiguos jardines de infancia "ya pasaron" y que quienes trabajan en las escuelas infantiles tienen formación, responsabilidad educativa y una labor que empieza desde los cimientos.

El principal motivo de malestar para el colectivo, es que la última ley educativa haya reducido ratios en otras etapas, incluido el segundo ciclo de Infantil, pero haya dejado fuera a la educación de 0 a 3 años. Esa exclusión ha sido, en palabras de Gordón, "la gota que ha colmado el vaso".

Ratios "abusivas" y una etapa fuera de la rebaja

Los trabajadores de Infantil consideran que las ratios actuales son abusivas y que en las aulas de 0 a 1 años, una sola persona debe atender a ocho bebés; en el tramo de 1 a 2 años, a 13 niños; y entre los 2 y los 3 años, hasta 18. Gordón lo ha explicado con una imagen muy directa: dos manos para mover cunas, dar de comer, atender y ofrecer cariño a ocho bebés.

A esa carga se suma la situación de los niños con necesidades educativas especiales, que antes computaban como dos plazas y ahora lo hacen como una. Para el colectivo, ese cambio agrava la presión dentro de las aulas y dificulta una atención individualizada en una etapa en la que las necesidades básicas, afectivas y educativas se mezclan constantemente.

Gordón ha reprochado a la Consejería de Educación que prime la cantidad frente a la calidad y ha resumido así el malestar de los trabajadores: cuanto más niños haya por metro cuadrado, mejor. Entre las demandas del colectivo figura la implantación de más apoyos en las clases, especialmente la llamada pareja educativa. Los trabajadores de Infantil sostienen que no basta con reconocer sobre el papel la importancia de la educación de 0 a 3 años si después una sola persona debe hacerse cargo de grupos numerosos, bebés muy pequeños o menores con necesidades específicas.

La pareja educativa como apoyo clave

La pareja educativa aparece así como una de las reivindicaciones centrales para mejorar la calidad del servicio y aliviar la carga diaria en las escuelas infantiles. El colectivo defiende que esta etapa requiere presencia, atención constante y capacidad de respuesta inmediata, porque se trabaja con niños que todavía no tienen autonomía y que necesitan ayuda para comer, dormir, desplazarse, relacionarse y adquirir rutinas.

También reclaman que se corrija el "desconocimiento total" que, a su juicio, existe sobre la profesión. No se trata solo de cuidar, insisten, sino de educar desde el inicio. En ese punto, Gordón ha recordado que enseñar en la educación de 0 a 3 años significa acompañar los primeros hábitos, la socialización y la autonomía.

Convenio desfasado desde 2018

La huelga también ha puesto sobre la mesa las condiciones laborales. Los trabajadores de Infantil reclaman mejores salarios, la negociación del quinto convenio colectivo, que según denuncian lleva desfasado desde 2018, y la reclasificación de categorías profesionales.

El colectivo pide además igualar el calendario con el resto de etapas educativas. Sostiene que los niños de 0 a 3 años, aunque sean más pequeños, tienen el mismo derecho que el resto a disfrutar de vacaciones y no permanecer once meses en los centros, en ocasiones soportando las altas temperaturas del mes de julio. Por eso han pedido a la Junta que desbloquee la negociación del convenio y que atienda una reclasificación que se ajustaría mejor a las funciones que desempeñan.

Laura Gordón ha instado a la Consejería de Educación a atender las peticiones de reunión para abordar los problemas de esta etapa, que el colectivo considera "totalmente olvidada". La Asociación de Educadores Infantiles de Extremadura quiere trasladar sus demandas directamente a la Administración y abrir una negociación sobre ratios, apoyos, calendario, convenio y modelo educativo.

CCOO pide aclarar el modelo

Las reivindicaciones cuentan con el respaldo de CCOO, UGT, CSIF y SGTEx, en una movilización que forma parte de la huelga general convocada a nivel nacional por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. La protesta ha reunido además a representantes sindicales y miembros del PSOE y Unidas por Extremadura.

Desde CCOO, Manuel Nicolás ha situado el debate en el modelo de educación de 0 a 3 años que quiere Extremadura. A juicio del sindicato, el problema de fondo es que no se ha clarificado si la comunidad apuesta por una red pública suficiente y de gestión directa o por un sistema que obliga a competir y termina abaratando costes.

El sindicato ha señalado que en Extremadura hay 82 aulas de educación de 0 a 3 años en colegios públicos y que algunos centros ni siquiera cuentan con esa línea, por lo que considera insuficiente la red existente para prestar el servicio. Según CCOO, la Junta ha optado por externalizar y privatizar mediante los conocidos "cheques", con los que las familias pueden pagar parte del coste en centros privados.

Ese no es el modelo que defiende el sindicato, que reclama una educación de 0 a 3 años de gestión directa y pública para todos los ciudadanos que la necesiten. La huelga, por tanto, no solo ha planteado una mejora de condiciones laborales, sino también una discusión sobre el futuro de esta etapa en la comunidad.

Críticas de PSOE y Unidas por Extremadura

La concentración ha contado también con presencia política. La portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha rechazado el "modelo de negocio" que, a juicio del PSOE, está impulsando María Guardiola en la región para la educación de 0 a 3 años.

Garlito ha acusado al Gobierno regional de apostar por que la educación de 0 a 3 años "se la pague quien pueda y quien no, que no", un planteamiento que, según ha defendido, da la espalda a la Extremadura rural y a las familias que más necesitan los servicios públicos. La dirigente socialista ha criticado que la Junta prefiera conceder bonos para acudir a la privada en lugar de reforzar la educación pública y extender la gratuidad.

También ha asistido la coordinadora de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha reclamado "un vuelco" en este tramo de edad porque, ha señalado, no son guarderías donde dejar aparcados a los niños.