Inés Checa asume la portavocía de Vox en la Asamblea de Extremadura

Inés Checa Marbella será la nueva portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura. La diputada autonómica, una de las nuevas caras que la formación ha incorporado a la Cámara regional en esta legislatura, sustituirá en el cargo a Óscar Fernández Calle, que tras el pacto de gobierno con el PP ha pasado a ser vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Servicios Sociales.

La nueva portavoz, jurista y mediadora, cuenta además con formación en radiodiagnóstico y medicina nuclear. Desde Vox han destacado también su vinculación con el mundo rural y su "defensa de los valores de la familia", dos ámbitos que la formación considera centrales en su acción política.

Un puesto clave

La portavocía parlamentaria será uno de los puestos más sensibles para Vox en esta nueva etapa, marcada por el pacto de gobierno con el PP y por la necesidad de trasladar a la actividad de la Asamblea los compromisos adquiridos por la formación en el acuerdo de gobernabilidad.

Checa asumirá ahora la voz del grupo en los debates parlamentarios, en las sesiones de control y en la defensa de las iniciativas de Vox en la Cámara autonómica. Su papel cobrará especial relevancia en una legislatura en la que el partido deberá ejercer como socio de gobierno, pero también mantener presencia propia en la Asamblea.

Diputados del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura. / Vox Extremadura

Reorganización política

La reorganización se ha producido después de que Óscar Fernández Calle y Juan José García hayan tomado posesión como miembros del nuevo Ejecutivo autonómico. Fernández Calle ha asumido la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, mientras que García se ha incorporado como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Además, el acuerdo de gobernabilidad entre Vox y el Partido Popular ha incluido la designación del diputado Ángel Pelayo Gordillo como senador por designación autonómica.

Con esta nueva estructura, Óscar Fernández Calle continuará al frente del Grupo Parlamentario Vox como presidente, mientras que Inés Checa Mallebrera ejercerá la portavocía en la Asamblea de Extremadura.

Europa Press

Nueva dirección del grupo

La dirección del grupo se completa con Javier Bravo Arrobas como secretario del Grupo Parlamentario, Ángel Pelayo Gordillo como portavoz adjunto y Álvaro Sánchez-Ocaña, diputado y concejal en Plasencia, como segundo adjunto de portavocía.

Desde Vox han señalado que esta nueva etapa permitirá "reforzar la acción parlamentaria de la formación y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los extremeños".