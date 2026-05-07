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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 6 de mayo de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de un rebaño de ovejas.

Imagen de un rebaño de ovejas. / UPA-UCE

El Periódico Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 6 de mayo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja 7 de mayo

Lonja 7 de mayo

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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 6 de mayo de 2026

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