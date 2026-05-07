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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
¿Por qué son necesarias para Cáceres las autovías?: Solo la A-5 genera más de 5.000 puestos de trabajo
El eje Trujillo-Navalmoral de la Mata, vertebrado por la A-5, evita la despoblación y dinamiza la economía local con servicios y logística
Hacienda devuelve a los extremeños 46 millones en el primer mes de la renta
La Agencia Tributaria ha pagado 88.667 devoluciones, el 70,8% de las solicitadas, y la región supera ligeramente el ritmo nacional de declaraciones presentadas
Happy Lollipop cierra sus puertas en Cáceres después de tres años de actividad
El establecimiento de golosinas, ubicado en la avenida Antonio Hurtado, cesa su actividad tras algo más de tres años abierto al público
Tres juicios rápidos en Mérida tras 12 siniestros: un conductor ebrio iba en zig-zag por Reina Sofía
Los agentes intervinieron entre el 27 de abril y el 3 de mayo en accidentes y conductas al volante, entre ellas un positivo por alcohol y dos casos de conducción sin permiso
El farmacéutico de Cáceres al que quiere todo su barrio
La farmacia de Diego Lanchares González en Cáceres se ha convertido en un punto de referencia y apoyo humano para los vecinos, abierto los 365 días del año
- María Guardiola eleva a 10 las consejerías de la Junta de Extremadura y Bautista también será vicepresidente
- Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- Un Alvia Badajoz-Madrid retrocede a Cáceres por una incidencia en la vía tras las intensas lluvias
- José María Vergeles deja la Asamblea de Extremadura y vuelve a pasar consulta: 'Es muy importante saber irse bien
- Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura
- El mapa de la esperanza de vida en Extremadura, pueblo a pueblo: de Sierra de Fuentes a Alcúescar
- María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno