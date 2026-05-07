Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El eje Trujillo-Navalmoral de la Mata, vertebrado por la A-5, evita la despoblación y dinamiza la economía local con servicios y logística

La Agencia Tributaria ha pagado 88.667 devoluciones, el 70,8% de las solicitadas, y la región supera ligeramente el ritmo nacional de declaraciones presentadas

El establecimiento de golosinas, ubicado en la avenida Antonio Hurtado, cesa su actividad tras algo más de tres años abierto al público

Los agentes intervinieron entre el 27 de abril y el 3 de mayo en accidentes y conductas al volante, entre ellas un positivo por alcohol y dos casos de conducción sin permiso

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La farmacia de Diego Lanchares González en Cáceres se ha convertido en un punto de referencia y apoyo humano para los vecinos, abierto los 365 días del año