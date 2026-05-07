La Red Sénior de Consumo arma a los mayores extremeños frente a abusos y fraudes

Las personas mayores extremeñas han ganado herramientas para no quedar indefensas ante un mercado cada vez más complejo, más digitalizado y, en ocasiones, menos comprensible. El Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) han clausurado en Cáceres la tercera edición de la Red Sénior de Consumo de Extremadura, una iniciativa que ha formado a nuevos Agentes Sénior de Consumo frente a abusos, fraudes y situaciones de vulnerabilidad.

El acto ha incluido la entrega de acreditaciones a las personas participantes que han completado el programa formativo y que, a partir de ahora, pasarán a integrarse como agentes activos en sus entornos. Su papel será informar, sensibilizar y apoyar a otros consumidores mayores ante problemas vinculados a contratos, suministros, telecomunicaciones, seguros, garantías o fraudes digitales.

Al encuentro han asistido la directora general del Incoex, Rosa Álvarez; la directora gerente del Sepad, Estrella Martínez, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

Una red contra la indefensión

La Red Sénior de Consumo ha nacido con una idea de fondo: que las personas mayores no sean solo receptoras de protección, sino también protagonistas en la defensa de sus derechos. En un contexto en el que las gestiones cotidianas se han vuelto más técnicas y muchas reclamaciones empiezan ya en una pantalla, la formación se ha convertido en una herramienta clave para reducir la brecha de información y prevenir abusos.

El programa, impulsado conjuntamente por el Incoex y el Sepad, ha situado a los mayores en el centro del proceso de aprendizaje. Tras la formación, los nuevos agentes sénior actuarán como referentes dentro de sus centros y comunidades, ayudando a detectar prácticas irregulares y trasladando información útil a otras personas que puedan encontrarse en una posición de mayor vulnerabilidad.

Veinte centros implicados

La tercera edición ha supuesto un nuevo avance en la implantación territorial del proyecto. La red alcanza ya un total de 20 centros de mayores de gestión directa del Sepad, lo que consolida su presencia en Extremadura y amplía tanto el número de participantes como el alcance de la iniciativa.

Consejos del Cuerpo de Policía Nacional a los mayores. / CNP

Esa extensión refleja, según la Junta de Extremadura, la consolidación de un modelo de colaboración institucional basado en la formación, la prevención y la participación comunitaria. El Sepad ha facilitado la implantación del proyecto en los centros de mayores y ha favorecido su arraigo en el territorio.

Formación para problemas reales

El programa formativo ha sido diseñado e impartido por técnicos del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, a través de su convenio con el Incoex para reforzar la protección de colectivos vulnerables y zonas rurales.

Los contenidos han abordado cuestiones prácticas de la vida diaria, como los suministros básicos, las garantías, los seguros, las telecomunicaciones y la prevención del fraude digital. El objetivo ha sido ofrecer recursos claros y aplicables para que las personas mayores puedan desenvolverse con más seguridad ante situaciones de consumo habituales, desde una factura difícil de entender hasta una llamada comercial engañosa.

Mayores que ayudan a mayores

La iniciativa tiene también una dimensión social. Los agentes sénior no solo reciben formación para protegerse a sí mismos, sino para acompañar a otros mayores desde la cercanía y la confianza. Esa relación entre iguales permite que la información circule mejor en los centros y que las dudas se resuelvan en espacios cotidianos, donde muchas veces empiezan los problemas y también las soluciones.

La Red Sénior de Consumo se consolida así como una herramienta para hacer frente a abusos y fraudes, pero también para dar más voz, seguridad y protagonismo a quienes no quieren quedar al margen de sus derechos.

Consejos básicos para evitar fraudes y situaciones de riesgo

La formación y la prevención empiezan también en gestos cotidianos. La Policía Nacional recuerda en sus consejos de seguridad para personas mayores varias pautas básicas para reducir riesgos en casa, en la calle, en internet y ante posibles situaciones de maltrato. Entre ellas, recomienda no permitir la entrada en el domicilio a falsos revisores, informarse previamente de cualquier revisión técnica de luz, agua, gas o telefonía, y no comunicar planes de viaje a personas ajenas al entorno familiar o de confianza ni publicarlos en redes sociales.

También aconseja reforzar la seguridad del hogar y cambiar las cerraduras de inmediato si se pierden las llaves. En la calle, pide caminar por la parte interior de la acera, llevar el bolso a modo de bandolera y evitar guardar objetos personales en bolsillos traseros. En caso de robo, la recomendación es clara: no resistirse.

En el ámbito digital, la Policía Nacional insiste en utilizar contraseñas seguras, no compartir claves ni datos personales con terceros y comprar solo en páginas seguras o aplicaciones de confianza. Ante cualquier duda, lo más prudente es no realizar la compra. En operaciones bancarias, recomienda acceder siempre por los canales oficiales y no a través de enlaces recibidos ni peticiones sospechosas.

Los consejos incluyen además una dimensión social y de protección personal: mantener el contacto con familiares y amigos, confiar en profesionales preparados para ayudar y comunicar a la Policía Nacional cualquier situación de abuso por parte de familiares o cuidadores. En caso de emergencia o si se es víctima de un delito, el teléfono de referencia es el 091.