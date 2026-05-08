El Aeropuerto de Badajoz se queda sin la inversión clave para evitar retrasos y cancelaciones por niebla

El gestor español de aeropuertos, Aena, ha comunicado a la Junta de Extremadura que no mejorará el sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz y que solo tendrá en cuenta dos de las 13 medidas planteadas por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para optimizar el servicio.

El organismo público estatal comunicó esta decisión el pasado martes durante una reunión telemática con el comité de coordinación aeroportuaria de Extremadura, según ha informado este viernes el Gobierno extremeño en un comunicado.

Inversión "irrisoria"

En el encuentro Aena presentó su Plan de Inversiones 2027-2031, que prevé destinar 5,24 millones de euros al aeropuerto pacense, sobre un total de 12.888 millones en el conjunto de aeropuertos del país. La cantidad asignada a la comunidad autónoma equivale al 0,04% de las inversiones previstas en el DORA III (Documento de Regulación Aeroportuaria) para toda la red de aeropuertos de Aena, "una cantidad que no es proporcional al volumen de pasajeros ni al número de operaciones de cada infraestructura de la red nacional", ha criticado el Ejecutivo regional.

Para el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, esta cifra es "una cantidad irrisoria, absolutamente insuficiente para cubrir las necesidades identificadas por la Junta de Extremadura para el Aeropuerto de Badajoz". "Hay instalaciones con menos usuarios y vuelos que la extremeña y que, sin embargo, recibirán más dinero del Estado", afirma.

Con esta decisión, señala Ramírez, el Gobierno central "ignora" el potencial de crecimiento y de establecimiento de nuevas rutas del aeropuerto pacense, "que sin duda mejorarían claramente la conectividad de los extremeños".

Récord de usuarios y operaciones

En este sentido, Ramírez ha resaltado que el aeropuerto extremeño batió el año pasado su récord de usuarios, al sumar 107.000 pasajeros, un 17% más que en el ejercicio precedente, y que se alcanzaron "las mejores cifras conocidas hasta ahora en número de operaciones", con un alza del 32%, por encima de la media nacional, que en ambos casos fue del 4%. "No se justifica de ninguna manera que Aena sitúe al aeropuerto de Extremadura a la cola de sus inversiones para el próximo lustro", insiste Ramírez.

Entre las medidas planteadas por la Junta y que no se han tenido en cuenta destaca la instalación de un sistema de ayudas a la navegación que podría reducir los retrasos, derivaciones y cancelaciones por nieblas, que motivaron 21 incidentes el año pasado, 42 en 2024 y también 42 en 2023.

Actualmente el aeropuerto dispone del sistema ILS de aterrizaje por instrumentalización de categoría I, que no permite la operativa cuando la visibilidad cae por debajo de los 800 metros. La mejora de los sistemas de ayuda para la aproximación del aterrizaje a una categoría II/III permitirían el aterrizaje en condiciones de visibilidad casi nula y reduciría al mínimo la afección de las operaciones. La inversión necesaria para ello es de más de cinco millones de euros.

Un avión de Binter aterriza en el aeropuerto de Badajoz. / Santi García

De igual modo, ha añadido el Ejecutivo, Aena tampoco ha aceptado la solicitud de ampliar los horarios operativos más allá de los de operación militar, una medida que "sin necesidad de inversión alguna, aumentaría el atractivo de las frecuencias" para hacer viajes de ida y vuelta en el mismo día y favorecería la apertura de nuevas rutas.

Acceso directo desde la A-5

Entre otras mejoras, la Administración regional solicitó a Aena adecuar el sistema de ayudas a la navegación, construir un acceso directo desde la autovía A-5, consolidar al personal del aeropuerto, instalar un hangar para aviación general, habilitar puntos de recarga y mobiliario en zonas de espera, y modernizar la red wifi pública, todas ellas rechazadas por la empresa pública estatal.

Las dos únicas medidas que Aena atenderá, "y no de forma íntegra sino parcial", siempre según la Junta de Extremadura, serán la mejora del sistema de escáner y cintas transportadoras de equipajes y la adecuación del control de flujos en la zona de llegadas.