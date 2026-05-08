Menos diputados controlarán al gobierno de PP y Vox en las comisiones de la Asamblea de Extremadura

Casi siete meses después, la Asamblea de Extremadura comienza a retomar su actividad política ordinaria. Este viernes se han constituido las 11 comisiones permanentes sectoriales, una por cada consejería de la Junta, y como novedad lo han hecho con menos diputados para fiscalizar la acción de gobierno en aras de una mayor "austeridad". Los 11 órganos de control parlamentario de este periodo de sesiones tendrán 11 miembros cada uno, frente a los 13 de la legislatura anterior y los 19 del último Ejecutivo socialista.

Esta reducción, acordada en la Junta de Portavoces del pasado 4 de febrero en función de la proporcionalidad de cada grupo parlamentario, ha sido defendida por el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, como una forma de articular una Cámara "un poquito más austera".

El PSOE y Unidas por Extremadura en cambio, la interpretan como un nuevo intento de silenciar a la oposición en una legislatura marcada por el pacto con Vox. "Nos quieren poner un bozal", ha considerado la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña. Y enla misma línea se ha expresado la portavoz de Unidas, Irene de Miguel, que acusa a PP y Vox de "querer hacer y deshacer sin testigos para vivir de lo público a cuerpo de rey".

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña. / PSOE

Control y fiscalización

Las comisiones parlamentarias son los órganos de trabajo en los que la Asamblea desarrolla la mayor parte de su actividad ordinaria. En ellas se debaten y dictaminan las leyes antes de su aprobación definitiva en el pleno, se tramitan propuestas y comparecencias de consejeros y altos cargos y se ejerce el control y la fiscalización de la acción del gobierno, lo que convierte su composición y funcionamiento en una pieza clave del equilibrio entre mayoría y oposición dentro de la Cámara.

Sus miembros son designados por los grupos parlamentarios en proporción a su representación, por acuerdo de la Junta de Portavoces ratificado por la Mesa de la Asamblea. Tras la constitución de la Cámara el pasado mes de febrero, se pusieron en marcha la Diputación Permanente y las comisiones genéricas: Reglamento, Control de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), Asuntos Europeos, Armonización, Peticiones y Estatuto de los Diputados.

Tras la formación de gobierno, se añaden las comisiones sectoriales, que suelen coincidir con las consejerías de la Junta: el PP presidirá ocho de ellas, Vox dos (Desregulación y Agricultura, sus áreas en el Ejecutivo) y el PSOE una (Hacienda y Presupuestos). Todas se han constituido este viernes con 11 miembros: cinco del PP, tres del PSOE, dos de Vox y uno de Unidas por Extremadura. A lo largo de la legislatura se pueden sumar otras comsiones de carácter no permanente (entre ellas las de investigación, por ejemplo), así como ponencias o grupos de trabajo técnicos dentro de una comisión concreta.

Diputados de Vox en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. / ASAMBLEAEX.ES

Menos diputados

En la pasada legislatura las comisiones parlamentarias estaban formadas por 13 miembros: cinco del PSOE, cinco del PP (estaban empatados a 28 diputados), dos de Vox y uno de Unidas por Extremadura. En base a los resultados del 21D no se podía hacer un reparto proporcional manteniendo 13 miembros, de forma que se ha optado por disminuir, en lugar de aumentar el número, para articular una Cámara "un poquito más austera". "Todos los grupos están representados, todos los grupos pueden hacer preguntas, presentar iniciativas y hablar en las comisiones. "No se ha intentado callar la voz absolutamente de nadie", afirma Naharro.

Críticas de la oposición

"No se puede poner un bozal al Parlamento ni se puede reducir la representatividad de los ciudadanos, que es la tarea y el trabajo para el que nos pagan a los diputados y diputadas de la Asamblea de Extremadura", ha defendido al respecto la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña.

Según ha avanzado, el PSOE ya ha elevado una propuesta a la Junta de Portavoces para que Naharro reconsidere la decisión de reducir el número de diputados que componen las comisiones parlamentarias. Rosiña considera además que el argumento de austeridad que esgrime el PP "se cae por su propio peso cuando ahora hay más consejerías que antes, más altos cargos que antes y, por tanto, más comisiones que antes".

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que la reducción de miembros en las comisiones de la Asamblea extremeña es "una manera de intentar silenciar a la oposición" para "hacer y deshacer sin testigos". En declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado que en la pasada legislatura Vox, con cinco diputados, tuviera dos miembros por comisión y ahora en cambio Unidas por Extremadura, que tiene siete diputados, solo tenga un miembro por comisión.

La presidenta de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en rueda de prensa este martes / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

"Es claro y evidente que al PP y a Vox le molesta mucho que haya gente vigilando su labor de gobierno, pero nosotros vamos a hacerlo", ha avisado. De Miguel ha acusado a PP y Vox de querer "vivir de lo público a cuerpo de rey, de tener mamandurrias" porque "son unos señoritos y han venido a chupar de lo público". "No quieren que nadie vigile y van a conseguir todo lo contrario", ha agregado, asegurado que, en lugar de los "ocho ojos" que tenía de Unidas por Extremadura en la anterior legislatura, ahora van a tener "14 encima" de los siete diputados con los que cuenta su formación en el actual ciclo. "No vamos a pasarles ni una", ha agregado.