La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora

La jubilación de Aguasantas Rodríguez, secretaria y figura clave en el crecimiento de Cristian Lay, ha dejado un emotivo mensaje, cargado de memoria familiar, en el actual CEO de Negocios del grupo, Miguel Ángel Leal Adame, hijo del empresario extremeño Ricardo Leal.

A través de una publicación en LinkedIn, el directivo ha compartido una foto de hace décadas junto a su padre y recuerda cómo, siendo apenas un niño de 12 años, comenzó a comprender el alcance del proyecto empresarial que transformó una localidad del suroeste extremeño (Jerez de los Caballeros) en el origen de una de las compañías más influyentes del país.

Orgullo

"Hoy miro esta foto con orgullo. Pero sobre todo con conciencia. Porque los legados no se reciben pasivamente. Se sostienen. Se honran. Y se hacen crecer", escribe en una reflexión que ha despertado reacciones en el ámbito empresarial y social.

El mensaje llega tras la despedida profesional de Aguasantas Rodríguez, colaboradora de Ricardo Leal y una de las personas más cercanas al fundador durante más de cuatro décadas. Su jubilación ha servido para poner en valor el componente humano detrás del crecimiento de Cristian Lay y del Grupo CL, convertido en referente empresarial dentro y fuera de Extremadura.

El empresario Ricardo Leal. / El Periódico

En su publicación, el CEO recuerda el impacto que le produjo ver a más de 2.500 personas reunidas en un acto de la compañía en Santa Cruz de Tenerife, una escena que marcó su visión sobre la empresa familiar y sobre la responsabilidad de continuar un legado construido "con riesgo, presión, sacrificio y responsabilidad".

"Como siempre Aguasantas, me has hecho pensar y seguir reflexionando (desde hace 40 años). Siempre agradecido", publica.

Lista Forbes

La figura de Ricardo Leal es una de las más influyentes del tejido empresarial español. El fundador de Cristian Lay ha aparecido en la lista Forbes y fue reconocido en 1997 como Empresario del Año por esta casa, El Periódico Extremadura, consolidando una trayectoria ligada al emprendimiento y al desarrollo económico de la región.

La despedida de Aguasantas Rodríguez no solo cierra una etapa en la compañía, deja también un mensaje humano, el de varias generaciones unidas por una empresa, una historia y un compromiso con el futuro.