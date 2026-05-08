Las especialidades MIR que ya no tienen plazas libres en Extremadura tras los primeros cuatro días de adjudicación

Extremadura empieza a cerrar opciones en la elección MIR de 2026. Tras los cuatro primeros días, ocho especialidades ya no tienen plazas libres en la comunidad y la adjudicación suma 36 puestos cubiertos de los 233 ofertados en la región, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Cardiología y Oftalmología, que contaban con cinco plazas cada una, han cubierto antes de terminar la semana las vacantes que les quedaban. En Cardiología, la última plaza se ha elegido en el Hospital de Mérida por el número 2006 de la clasificación nacional. En Oftalmología, el cierre también se ha producido en la capital extremeña, con el número 2091.

Otorrinolaringología es una de las novedades más relevantes. La especialidad no ha aparecido hasta el cuarto día en el listado de adjudicaciones en Extremadura y ha cubierto sus cuatro plazas en una sola jornada. Además, este área presenta un reparto territorial más amplio, puesto que cuenta con vacantes en Badajoz, Cáceres, Mérida y Don Benito-Villanueva de la Serena, que aparecepor primera vez en el mapa de la convocatoria.

Las de oferta más reducida también se agotan

A esas tres áreas se suman otras especialidades con menos plazas de salida que también han completado ya toda su oferta. Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología tenía un único puesto en Extremadura, en Badajoz, y fue una de las primeras en cubrirse. Lo mismo ocurrió con Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, con una sola plaza en Cáceres.

En la última actualización también han quedado sin vacantes Angiología y Cirugía Vascular, con una plaza en Badajoz; Cirugía Oral y Maxilofacial, también con un único puesto en Badajoz; y Endocrinología y Nutrición, que ofertaba dos plazas, una en Badajoz y otra en Cáceres, ambas ya adjudicadas. En conjunto, estas ocho especialidades sumaban 20 plazas MIR en Extremadura y todas están ya cubiertas.

Las especialidades que aún tienen plazas libres

El balance no solo muestra qué áreas se han agotado. También permite ver qué especialidades han empezado a cubrirse pero aún conservan vacantes en la región. Anestesiología y Reanimación es la más avanzada entre las que siguen abiertas: ha cubierto cinco de sus ocho plazas, por lo que mantiene tres vacantes. Aparato Digestivo ha adjudicado dos de sus tres puestos y conserva una plaza libre.

Urología tiene dos plazas cubiertas de las seis ofertadas, así que quedan cuatro. Medicina Interna suma dos adjudicaciones de nueve y mantiene siete vacantes. Neurología ha cubierto una de sus tres plazas y conserva dos. Oncología Médica también tiene una adjudicación de tres, por lo que quedan dos puestos.

Radiodiagnóstico ha entrado ya en el listado con una plaza cubierta de las seis ofertadas y mantiene cinco vacantes. Cirugía Ortopédica y Traumatología, con una adjudicación de cinco plazas, conserva cuatro.

El caso más llamativo por volumen sigue siendo Medicina Familiar y Comunitaria. Extremadura ofertaba 98 plazas de esta especialidad y, tras los cuatro primeros días de elección, solo se ha adjudicado una, en el Área de Salud de Cáceres. Aun así, por su peso en la oferta autonómica, Medicina Familiar será determinante para el balance final de la convocatoria en Extremadura y para el relevo de profesionales en centros de salud y consultorios.

Badajoz lidera el arranque de la adjudicación

Por centros, el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz concentra más de la mitad de las plazas cubiertas hasta ahora. Suma 20 de las 36 adjudicaciones registradas en Extremadura, con elecciones en Cardiología, Oftalmología, Anestesiología, Urología, Medicina Interna, Dermatología, Otorrinolaringología, Angiología, Endocrinología, Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Oncología Médica, Radiodiagnóstico y Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Cáceres alcanza 11 elecciones si se incluye la plaza de Medicina Familiar y Comunitaria asignada a la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Área de Salud de Cáceres. El complejo hospitalario cacereño ha recibido adjudicaciones en Neurología, Cirugía Plástica, Anestesiología, Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Endocrinología.

Mérida gana presencia en esta actualización con cuatro plazas cubiertas: Urología, Cardiología, Oftalmología y Otorrinolaringología. Don Benito-Villanueva de la Serena entra por primera vez en el mapa de la convocatoria con una plaza de Otorrinolaringología.