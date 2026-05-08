Extremadura impulsa con 250.000 euros a 20 empresas para escalar su digitalización

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha defendido en Cáceres que el Programa Orión supone algo más que una acción formativa para las empresas participantes. Según ha afirmado, representa una decisión estratégica de las compañías "por crecer, escalar y competir en un entorno cada vez más exigente".

Santamaría ha situado la transformación digital en el centro de la competitividad empresarial extremeña. En su intervención, ha subrayado que ya no debe entenderse solo como una opción tecnológica, sino como "una herramienta clave de negocio con impacto directo en la productividad, la eficiencia, la innovación y la internacionalización".

El consejero ha realizado estas declaraciones durante el acto de entrega de diplomas de la primera edición del programa, una iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura con una inversión de 250.000 euros y orientada a fortalecer el liderazgo empresarial y la modernización del tejido productivo regional.

Veinte empresas seleccionadas entre 110 candidaturas

En esta primera convocatoria han sido reconocidas 20 empresas seleccionadas entre 110 candidaturas. Las compañías proceden de sectores con peso en la economía extremeña, como la industria, la agroalimentación, los servicios, la consultoría, la comunicación o la tecnología.

El programa se ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Extremadura y ha estado dirigido a perfiles directivos con capacidad real de transformar sus organizaciones y generar empleo. La Junta lo define como una iniciativa de carácter selectivo y exigente, con vocación de continuidad.

Durante el proceso, los participantes han trabajado sobre retos reales de sus propias empresas. El objetivo ha sido diseñar planes de escalado digital concretos y orientados a resultados, con el apoyo de expertos, mentores y un claustro procedente de algunas de las principales escuelas de negocio.

Directivos para transformar empresas

Entre los perfiles que han recibido diplomas figuran directivos, CEOs, responsables de innovación, operaciones y transformación digital. Según la Junta, todos ellos están impulsando cambios reales en el tejido productivo extremeño desde sus propias organizaciones.

El Programa Orión se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027, una hoja de ruta con la que el Ejecutivo regional pretende convertir la inversión pública en resultados empresariales medibles. La finalidad es favorecer la consolidación de empresas más competitivas, innovadoras y con mayor capacidad de crecimiento.

Santamaría ha animado a los participantes a que este reconocimiento suponga "un punto de inflexión" en sus organizaciones. También ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura de seguir acompañando al tejido empresarial con nuevas herramientas y políticas públicas que impulsen su crecimiento y la generación de empleo de calidad.

Cáceres mira a Potencial Digital

El consejero ha recordado además que Cáceres acogerá los días 24 y 25 de septiembre la tercera edición de Potencial Digital, una cita que en su última edición superó los 10.000 participantes.

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La Junta considera que este evento se ha consolidado como uno de los principales encuentros sobre transformación digital en Extremadura. Su celebración volverá a situar a Cáceres como punto de encuentro para empresas, profesionales, instituciones y proyectos vinculados a la innovación tecnológica.