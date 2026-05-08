Las guarderías privadas cargan contra la huelga del 0-3 en Extremadura: "Eso no es defender a las trabajadoras"

La huelga en la Educación Infantil de 0 a 3 años ha abierto otro frente en Extremadura. La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) ha mostrado su desacuerdo con la manifestación de este jueves, 7 de mayo. La entidad, que representa a la mayoría de los centros privados de esta etapa en la región, considera que la movilización ha tenido un "marcado carácter ideológico y político".

La asociación considera contradictorio que organizaciones que dicen defender a las trabajadoras de la Educación Infantil impulsen propuestas que promueven "la desaparición progresiva" de los centros privados.

"Eso no es defender a las trabajadoras, es ideología", afirma Aceigex, que advierte de la pérdida de cientos de empleos si se avanza hacia un modelo que arrincone a las guarderías privadas.

La asociación también dirige sus críticas a las fuerzas políticas que apoyaron públicamente la huelga. Les reprocha que no impulsaran esas reivindicaciones cuando estaban en el poder y sostiene que durante ese periodo "no se redujeron ratios ni se abordaron reformas estructurales del sector".

Reivindicaciones compartidas

El rechazo, sin embargo, no es completo. Aceigex comparte algunas de las reivindicaciones planteadas durante la huelga, especialmente el reconocimiento del tramo de 0 a 3 años como una etapa "plenamente educativa y no únicamente asistencial", una reclamación que el sector viene planteando desde hace años.

La asociación también ve necesario avanzar en la mejora de las condiciones laborales y estudiar una reducción de ratios. El punto de choque está en el cómo. Según Aceigex, bajar el número de alumnos por aula no puede plantearse sin calcular antes el coste que supone para los centros públicos y privados.

Ayuda de 200 euros para centros privados

Aceigex sostiene que reducir ratios implica "más profesionales, más aulas, más recursos y menos alumnos por docente". Por eso defiende que cualquier cambio del modelo debe ir acompañado de un "consenso real" con la Junta de Extremadura y de un incremento significativo de las ayudas públicas a las familias.

La asociación recuerda que en Extremadura existe actualmente una ayuda de 200 euros para las familias que escolarizan a sus hijos en centros privados, pero considera que esa cantidad es "claramente insuficiente" para afrontar los cambios que reclaman algunos sindicatos.

También plantea una modificación en la forma de pago. Aceigex pide que estas ayudas se abonen por adelantado a las familias y no posteriormente, para evitar que los hogares con menos recursos tengan que adelantar el dinero y queden, en la práctica, con menos capacidad para elegir centro.

Las aulas de 2 años, en el centro del conflicto

Aceigex vincula parte de la tensión actual con la apertura de aulas de 2 años en colegios públicos. Según la asociación, se priorizó invertir dinero en unas aulas que "no hacían falta" y que afectaron directamente al equilibrio y la sostenibilidad de numerosos centros privados de Educación Infantil.

La entidad recalca que en estos centros no trabajan solo Técnicos de Educación Infantil, sino también Maestras de Educación Infantil "altamente cualificadas y comprometidas" con la educación de los más pequeños.

Conciliación y libertad de elección

Aceigex reivindica además el papel de los centros privados en la conciliación familiar y laboral. La asociación subraya que muchas guarderías ofrecen horarios ampliados de mañana y tarde, permanecen abiertas durante el verano, incluidos julio y agosto, y también prestan servicio en periodos vacacionales como Navidad o Semana Santa.

Para la entidad, esa flexibilidad responde a las necesidades reales de muchas familias trabajadoras en Extremadura y contribuye a que madres y padres puedan incorporarse al mercado laboral con más garantías.

La asociación defiende que los modelos público, concertado, privado y especial son "complementarios y necesarios" en una sociedad plural. Por eso insiste en que apoya las reivindicaciones de las profesionales de la educación pública vinculadas a su labor educativa, pero rechaza lo que considera un modelo público excluyente.

Aceigex sostiene que esa idea no representa a todas las trabajadoras del sector y la atribuye a los sindicatos y partidos que respaldaron la huelga. La asociación contrapone esa movilización con la protesta que organizó en junio de 2021, cuando, según recuerda, cientos de educadoras infantiles salieron a la calle con batas, babis y petos escolares para defender todos los modelos educativos.