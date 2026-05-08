El informe del Parlamento Europeo avala prorrogar Almaraz hasta al menos 2040

El Parlamento Europeo ha publicado este viernes el informe de la misión de eurodiputados que visitó la Central Nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero, un documento en el que la Comisión de Peticiones reclama al Gobierno de España que reconsidere su calendario de cierre nuclear y autorice la continuidad de la planta cacereña. El informe, según ha destacado la Plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, sitúa la central como una infraestructura estratégica para Extremadura, para el sistema eléctrico español y para la seguridad energética europea.

La Eurocámara reclama decisiones “basadas en pruebas”

La Comisión de Peticiones subraya que las políticas de transición energética deben aplicarse de manera “equilibrada y basada en pruebas”, y defiende que cualquier decisión sobre el futuro de infraestructuras energéticas estratégicas debe apoyarse en evaluaciones “transparentes y técnicamente justificadas”. El texto incide en que el cierre de Almaraz no debe abordarse sin tener en cuenta la seguridad energética nacional y europea, los objetivos de descarbonización y el impacto socioeconómico sobre el territorio.

En sus conclusiones, la delegación europea reconoce la “complejidad” y la “sensibilidad estratégica” de las cuestiones analizadas durante la misión, especialmente por la necesidad de equilibrar los objetivos de la política energética nacional con la estabilidad económica y social de las comarcas afectadas. La visita a la Central Nuclear de Almaraz, según recoge el informe, puso de manifiesto la importancia de la instalación tanto para el sistema eléctrico español como para la economía regional de Extremadura.

Petición al Gobierno: suspender medidas hacia el cierre

Uno de los puntos más contundentes del informe, que fue aprobado en la comisión este miércoles, insta a las autoridades españolas a suspender “inmediatamente” cualquier medida administrativa o preparatoria dirigida al cierre de la central nuclear de Almaraz, así como de otras instalaciones nucleares en España. La Comisión de Peticiones urge al Gobierno a no adoptar decisiones irreversibles antes de completar una evaluación de impacto integral, independiente y públicamente accesible sobre seguridad energética, precios de la electricidad, competitividad industrial, empleo, demografía y cohesión territorial.

El documento también pide al Ejecutivo central que alinee su estrategia energética con la de otros Estados miembros de la Unión Europea, muchos de los cuales están ampliando o reforzando su capacidad nuclear. La Comisión advierte de que España es uno de los pocos países de la UE que mantiene una política de abandono progresivo de la energía nuclear en un contexto marcado por la seguridad de suministro, la asequibilidad energética y la competitividad industrial.

Edición: Almudena Villar Novillo

Almaraz, clave para el sistema eléctrico

El informe destaca que la Central Nuclear de Almaraz aporta aproximadamente el 7% de la electricidad que se produce en España y contribuye a evitar emisiones de CO₂, además de ofrecer generación estable de carga base. La Comisión de Peticiones sostiene que el cierre de la planta podría socavar la estabilidad del sistema eléctrico ibérico, aumentar la dependencia de los combustibles fósiles, especialmente del gas, y contradecir los objetivos europeos de seguridad energética y autonomía estratégica.

Concentración de trabajadores de la Central de Almaraz, este miércoles. / El Periódico

La delegación europea tomó nota, ha remarcado la plataforma, de la información facilitada sobre los estándares de seguridad y fiabilidad de la instalación. Según recoge el informe, varios interlocutores trasladaron que Almaraz está considerada entre las centrales nucleares más seguras de Europa y recordaron que una planta hermana en Estados Unidos ha recibido recientemente licencia para operar durante 80 años. En ese contexto, la Comisión insta al Gobierno español a autorizar la ampliación de la vida operativa de Almaraz al menos hasta 2040 y a evaluar nuevas prórrogas conforme a las mejores prácticas internacionales.

Advertencia tras los apagones

La Comisión de Peticiones expresa también su “seria preocupación” por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y por episodios de apagones en España, al tiempo que lamenta la falta de plena transparencia sobre sus causas. El informe considera que una menor disponibilidad de generación estable, incluida la energía nuclear, puede haber aumentado la vulnerabilidad estructural del sistema en un escenario de alta penetración de fuentes renovables intermitentes.

Edificios de uno de los reactores de la Central de Almaraz. / Carlos Gil

Por ello, el texto reclama a las autoridades españolas una evaluación integral, independiente y transparente sobre el apagón, incluyendo el papel del mix de generación y los factores regulatorios pertinentes. La Comisión pide que las futuras decisiones de política energética no socaven la estabilidad del sistema eléctrico, no perjudiquen a ciudadanos y empresas y no generen efectos negativos sobre otros Estados miembros ni sobre el mercado interior de la energía de la Unión Europea.

Impacto económico y demográfico en Extremadura

El informe europeo dedica una parte relevante a las consecuencias socioeconómicas del cierre previsto de la central. La delegación señala que Almaraz representa un pilar económico para Extremadura, al sostener alrededor de 4.000 empleos directos y un elevado número de empleos indirectos. La Comisión advierte de que el cierre de la central tendría graves consecuencias para la región, con pérdida de miles de puestos de trabajo, reducción del PIB regional, caída de ingresos y aceleración de la despoblación en zonas rurales ya vulnerables.

Eurodiputados de la delegación de la Comisión de Peticiones, durante su visita a la central, ayer. / Toni Gudiel

La Comisión de Peticiones alerta de los riesgos demográficos y económicos derivados de cierres industriales en regiones menos desarrolladas y exige que cualquier transición esté respaldada por diversificación económica, inversiones y oportunidades de empleo local. El informe reclama evitar que el cierre de grandes infraestructuras energéticas provoque despoblación, declive industrial y desertificación económica en las zonas rurales e interiores de Extremadura.

Críticas al marco fiscal nuclear

Otro de los puntos recogidos en el documento es la preocupación por el marco fiscal que soporta la energía nuclear en España, incluidos los impuestos regionales, la fiscalidad basada en la producción y los cargos sobre el combustible gastado. La Comisión observa que esta carga fiscal puede socavar de manera significativa la viabilidad económica de la generación nuclear y pide una revisión para garantizar condiciones equitativas frente a otras fuentes energéticas.

Reunión con eurodiputados en Navalmoral por el cierre de Almaraz. / Toni Gudiel

La delegación europea también reconoció las preocupaciones expresadas por representantes regionales y locales sobre las posibles consecuencias del cierre y sobre el tratamiento fiscal aplicado a la nuclear. El informe insiste en que la transición energética debe ser pragmática, tecnológicamente neutral y basada en la seguridad de suministro, la asequibilidad de la electricidad y la competitividad industrial.

Diálogo con Extremadura y los municipios

La Comisión de Peticiones insta a las autoridades nacionales a mantener un diálogo efectivo con las autoridades regionales y locales, así como con las partes interesadas, antes de tomar decisiones sobre grandes infraestructuras energéticas con importantes consecuencias socioeconómicas. El documento considera imprescindible que el futuro de la Central Nuclear de Almaraz se aborde con participación de los gobiernos regionales, los municipios afectados y los agentes económicos y sociales del territorio.

El informe lamenta, además, que representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no participaran en las reuniones mantenidas durante la misión de eurodiputados. Según la delegación, su presencia habría demostrado el compromiso del Gobierno de España con las cuestiones planteadas por los peticionarios y por las autoridades regionales y locales. La Comisión de Peticiones pide finalmente revertir el cierre previsto de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red, la seguridad energética y la sostenibilidad económica y social de Extremadura.