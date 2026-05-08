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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano. / JUNTA DE EXTREMADURA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura

Extremadura aspira a situarse a la cabeza de España con los tipos más bajos del AJD y los primeros tramos del IRPF

La población extranjera evita que Extremadura pierda habitantes: cinco vecinos más en tres meses

Los extranjeros alcanzan los 52.597 residentes en la región, mientras esta queda entre los territorios con menor crecimiento demográfico del país

La calle aprieta para que la autovía de Cáceres a Portugal deje de ser una promesa

La movilización ibérica del 20 de mayo busca elevar el coste político del retraso en la autovía que une España y Portugal

Las especialidades MIR que ya no tienen plazas libres en Extremadura tras los primeros cuatro días de adjudicación

Cardiología, Oftalmología y Otorrinolaringología se suman a las áreas agotadas en la región, que alcanza 36 puestos cubiertos en la semana de arranque de la elección

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