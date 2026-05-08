Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura aspira a situarse a la cabeza de España con los tipos más bajos del AJD y los primeros tramos del IRPF

Los extranjeros alcanzan los 52.597 residentes en la región, mientras esta queda entre los territorios con menor crecimiento demográfico del país

La movilización ibérica del 20 de mayo busca elevar el coste político del retraso en la autovía que une España y Portugal

Cardiología, Oftalmología y Otorrinolaringología se suman a las áreas agotadas en la región, que alcanza 36 puestos cubiertos en la semana de arranque de la elección

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Regino de Miguel, de 17 años, se comunica con tablet y redes sociales y protagonizará la Ceremonia del Fuego de la fiesta recreacionista emeritense