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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
Extremadura aspira a situarse a la cabeza de España con los tipos más bajos del AJD y los primeros tramos del IRPF
La población extranjera evita que Extremadura pierda habitantes: cinco vecinos más en tres meses
Los extranjeros alcanzan los 52.597 residentes en la región, mientras esta queda entre los territorios con menor crecimiento demográfico del país
La calle aprieta para que la autovía de Cáceres a Portugal deje de ser una promesa
La movilización ibérica del 20 de mayo busca elevar el coste político del retraso en la autovía que une España y Portugal
Las especialidades MIR que ya no tienen plazas libres en Extremadura tras los primeros cuatro días de adjudicación
Cardiología, Oftalmología y Otorrinolaringología se suman a las áreas agotadas en la región, que alcanza 36 puestos cubiertos en la semana de arranque de la elección
Un joven pacense con autismo no verbal recibirá en Mérida la toga romana que abre Emerita Lvdica
Regino de Miguel, de 17 años, se comunica con tablet y redes sociales y protagonizará la Ceremonia del Fuego de la fiesta recreacionista emeritense