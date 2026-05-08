Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura

Las medidas fiscales incluidas en el pacto de gobierno del PP y Vox colocan a Extremadura con una aspiración clara de liderazgo en rebajas tributarias en España. A partir de la aprobación de los presupuestos de 2026, que será inminente, y con horizonte al final de la legislatura, Extremadura será la región con menor carga fiscal en los primeros tramos del IRPF y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava la compra de vivienda nueva. Además, se avanza en la bonificación del Impuesto de Sucesiones con nuevas ventajas para los sobrinos, y en el caso de la compra de vivienda de segunda mano (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ITP) se situará también entre las autonomías de menor tributación.

Junto a estas medidas de nueva aplicación, el acuerdo de gobierno rescata el paquete fiscal incluido en el borrador de presupuestos que el Ejecutivo del PP registró en la Asamblea el pasado mes de octubre, pero que no llegó a debatirse tras el anticipo electoral por la falta de acuerdo para sacarlo adelante. Es el caso, por ejemplo, de la bonificación de las tasas y precios públicos, la rebaja de la ecotasa o el incremento de los límites de renta para poder aplicar deducciones autonómicas en el IRPF, que quedará establecido en 30.000 euros para los casos de tributación individual y en 50.000 si es conjunta.

Más de 30 millones

Por el momento, la Junta de Extremadura no ha querido hacer público el impacto total que todas estas rebajas fiscales tendrán sobre las arcas autonómicas, más allá de la rebaja del IRPF (con un coste estimado de 8 millones de euros) o la del AJD (otros 2,5 millones). Teniendo en cuenta que las medidas incluidas en el borrador de presupuestos fallidos se cifraron en 20,4 millones de euros, puede hablarse ya de un impacto superior a los 30 millones solo con las de mayor calado. Desde la oposición, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha elevado ese cálculo hasta los 200 millones de euros al referirse al conjunto del paquete tributario.

El Ejecutivo sostiene que esa merma de ingresos se verá compensada por el crecimiento económico y el aumento de la recaudación. La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, asegura que «todas y cada una de las medidas tributarias» adoptadas por la Junta se han movido «dentro del margen de crecimiento de la recaudación» previsto por el Gobierno regional. Como argumento, recuerda que en los dos últimos años y medio las rebajas fiscales aprobadas en Extremadura han supuesto dejar de ingresar 125 millones de euros, mientras que la recaudación ha crecido en más de 230 millones. Una evolución que, a juicio de la Junta, permite mantener la «justicia tributaria» sin poner en riesgo los servicios públicos.

El impacto en la vivienda

El impacto más visible para el contribuyente estará en la vivienda, aunque el ahorro máximo no llegará de golpe. La rebaja del AJD del 1,5% al 0,5% para la compra de vivienda habitual de hasta 200.000 euros permitirá ahorrar hasta 2.000 euros desde la aprobación del primer presupuesto. A eso se añadirá después la rebaja del tipo reducido del ITP para jóvenes, familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad, que pasará del 4% actual al 3,5% en 2027 y al 3% antes del final de la legislatura. En una vivienda de 200.000 euros, eso supondrá un ahorro adicional de 1.000 euros en el primer escalón y de 2.000 al final. Sumados ambos, el alivio fiscal podrá alcanzar los 4.000 euros con todos los requisitos de renta, precio y perfil del comprador.

El otro gran bloque con cifras ya avanzadas es el IRPF. La reducción de los dos primeros tramos de la tarifa autonómica tendrá, según la consejera de Hacienda en funciones, un impacto de 8 millones de euros. El acuerdo prevé una bajada progresiva del 0,25% en cada año de legislatura hasta dejar esos tramos en el 7% y el 9%, lo que situará a Extremadura entre las comunidades con menor tributación para las rentas medias y bajas.

Bonificación a las herencias para sobrinos

A partir de ahí, el resto del paquete fiscal entra ya en una zona menos precisa. El acuerdo incorpora la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para mejorar el tratamiento del grupo III de parentesco y abrir la puerta a extender la reducción de 500.000 euros a sobrinos con afinidad acreditada cuando no existan descendientes directos. También recupera bonificaciones del 50% y del 100% en tasas y precios públicos, entre ellos los vinculados a la educación infantil de 0 a 3 años, las licencias de caza y pesca, determinados servicios administrativos, certificación de obras y la ITV agraria.

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En vivienda, añade una deducción autonómica en el IRPF para jóvenes menores de 36 años que adquieran su vivienda habitual, incentivos fiscales para favorecer un alquiler estable y asequible y una deducción del 15% en el IRPF por rehabilitar inmuebles destinados al alquiler asequible. En el ámbito familiar, suma una deducción por nacimiento o adopción de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes, además de la ampliación de las deducciones por material escolar. Y fuera ya del primer presupuesto, el acuerdo prevé la rebaja progresiva de la ecotasa.