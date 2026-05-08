Tres llenazos en La Riviera y el corazón en la cochera: Sanguijuelas dona 11.500 euros a la banda municipal de su pueblo, Casas de Don Pedro

La historia podría contarse desde La Riviera, con tres noches agotadas y una sala madrileña entregada a un grupo nacido en La Siberia. Pero el último movimiento de Sanguijuelas del Guadiana devuelve el foco a Casas de Don Pedro, donde la banda ha decidido que parte del eco de su éxito llegue a la música local. El grupo ha donado 11.500 euros a la Banda Municipal de Música de su localidad.

"Suerte la tuya de poder vivir donde naces". Con esa frase, el Ayuntamiento de Casas de Don Pedro ha resumido el vínculo que mantiene el grupo con su pueblo, que en los últimos meses ha visto cómo tres de sus vecinos pasaban de moverse en el circuito emergente a convertirse en uno de los nombres más reconocibles de la música hecha desde Extremadura.

La aportación llega en plena proyección nacional de Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba, que han contado en distintas ocasiones que su primer contacto con la música nació precisamente en ese entorno de fiestas locales, ensayos, cocheras y canciones compartidas desde niños. Ahora, su agenda de conciertos y su presencia creciente en festivales han situado a Casas de Don Pedro en el mapa musical nacional.

El Ayuntamiento ha subrayado ese vínculo con otro mensaje de agradecimiento: "Gracias por llevar el nombre de Casas de Don Pedro allá donde vais y por seguir demostrando que nunca olvidáis vuestras raíces".

De La Siberia a La Riviera

La donación se conoce en plena confirmación del salto de escala del grupo. Sanguijuelas del Guadiana ha llegado a Madrid con tres fechas agotadas en La Riviera, una de las salas más reconocidas del circuito nacional. La gira de salas de 2026 ya había colgado el cartel de "sold out" y el triplete madrileño se anunciaba como uno de sus hitos principales, con más de 6.500 personas previstas en esas tres noches.

Antes de esa cita, el grupo pasó por Extremúsika, en Cáceres, donde fue uno de los grandes focos de atención de la última jornada. En el escenario Cigüeña, llenó la zona de los dos grandes escenarios y llevó al público por un repertorio que mezcla verbena, rock, acento de pueblo y memoria extremeña.

Uno de los momentos más celebrados llegó con el homenaje a Roberto Iniesta. La banda pidió al público brindar por el músico placentino y lanzó un "¡Viva Roberto Iniesta!" antes de tocar los acordes de "Nada que perder", una de las canciones más escuchadas de Robe en solitario. La escena funcionó como un reconocimiento a una de las grandes referencias musicales de Extremadura.

Una gira con Badajoz ya agotado

La aportación a la banda municipal encaja en el relato que Sanguijuelas del Guadiana ha construido a través de sus canciones, donde el regreso a Extremadura y la vida en los pueblos forman parte de su identidad. Antes de que las amapolas se levantaran en festivales, antes de que La Riviera colgara el cartel de completo y antes de que el nombre de Casas de Don Pedro viajara en camisetas, canciones y vídeos, hubo una banda municipal. Como ocurre en tantos pueblos extremeños, allí la música no empezó como carrera, sino como una forma de aprender, convivir y ocupar un lugar en la comunidad.

El fenómeno no se queda en Madrid. La agenda de Sanguijuelas del Guadiana para las próximas semanas dibuja una gira que atraviesa buena parte del país: Toledo, La Laguna, Málaga, Jaén, Alcázar de San Juan, Getafe, Amurrio, Alicante, Lanzarote, Palencia, Dílar, Albacete, Caravaca de la Cruz, Las Negras, Zamora, Villajoyosa, Valladolid, Córdoba, La Solana y El Bonillo figuran entre sus próximas paradas.

En Extremadura, la respuesta también acompaña. Las fechas del 24 y 25 de julio en Badajoz ya tienen las entradas agotadas, una señal del tirón que mantiene el grupo en su tierra mientras amplía público fuera de la región. Para una banda nacida en Casas de Don Pedro, ese doble movimiento resume bien el momento: crecer fuera sin perder el centro de gravedad en Extremadura.