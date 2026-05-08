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Unidas plantea en Extremadura un decálogo de medidas que palíen los efectos de la guerra de Oriente Próximo

La formación propone diez medidas económicas para paliar los efectos de la guerra sobre los autónomos, las pymes y las familias vulnerables

Unidas Podemos

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El Periódico Extremadura

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El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura registrará una propuesta de impulso en la Asamblea para instar al Gobierno de María Guardiola a poner en marcha diez medidas económicas frente al impacto de la guerra en Oriente Medio.

Su portavoz, Irene de Miguel, ha emplazado este viernes al Ejecutivo a ponerse a trabajar "tras unas largas vacaciones" porque los efectos de esta guerra "que se libra por los recursos" también se están notando en Extremadura.

Ha argumentado que Extremadura registra la renta per cápita más baja, carece de una red de infraestructuras de movilidad pública que permita poder no utilizar el coche "y todos en nuestras casas estamos viendo cómo sube la cesta a la compra, cómo sube todo el precio de la luz y de la gasolina".

Ante esta realidad, "necesitamos que este gobierno apuntale las medidas que ya el Gobierno estatal ha puesto en marcha pero que son insuficientes", ha aseverado.

Así, ha pedido al Ejecutivo autonómico que ponga en marcha medidas para paliar la subida que están sufriendo los autónomos, las pymes, el gasto energético, el sector primario y las familias más vulnerables.

Además del decálogo de medidas recogido en la propuesta, Unidas por Extremadura plantea también la creación de un comité de seguimiento en el que estén presentes diputados de la Asamblea además de los agentes sociales.

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A su juicio, "no se puede esperar ni un minuto más para plantear medidas que vengan a paliar los efectos de una guerra criminal e injusta, llevada a cabo precisamente por los jefes de Vox, el señor Trump y el señor Netanyahu"

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