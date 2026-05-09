Burguillos del Cerro reúne a España y Portugal para debatir cómo digitalizar los pueblos sin perder autonomía

Burguillos del Cerro acoge este sábado 9 de mayo el II Encuentro Derechos Digitales y Repoblación, una cita ibérica que reunirá experiencias de España y Portugal para debatir cómo debe avanzar la digitalización en los pueblos. La jornada quiere demostrar que la tecnología puede reforzar la vida rural sin hacerla dependiente de grandes plataformas ni alejarla de las necesidades reales de sus vecinos.

La iniciativa está impulsada por la Fundación Repoblación y forma parte de las actividades del Observatorio de Derechos Digitales, promovido por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La antigua iglesia románica de San Juan Bautista será el principal escenario de un encuentro que sitúa a Extremadura en el centro del debate sobre innovación, repoblación y autonomía tecnológica.

Una veintena de experiencias rurales

El programa comenzará a las 10.00 horas con el recibimiento institucional de la alcaldesa de Burguillos del Cerro, María José Calderón, y la presentación de la jornada a cargo de Jesús Herrero, director general de Red.es; Marta Pascal, de Fundació Tarongers; y María Rodríguez, de Fundación Repoblación. A partir de ese momento se sucederán las presentaciones de una veintena de iniciativas que ya están ensayando nuevas formas de digitalización adaptadas al medio rural.

Entre los temas que se abordarán figuran la inteligencia artificial aplicada al rural, el software libre, la conectividad, los centros de datos locales, la economía social y las nuevas infraestructuras comunitarias. El objetivo es compartir tecnologías más pequeñas, cercanas, gobernables y útiles para la vida cotidiana de los pueblos.

Inteligencia artificial con mirada rural

La jornada también llevará al debate rural algunas de las grandes cuestiones tecnológicas del momento: cómo usar la inteligencia artificial sin perder autonomía, cómo crear IA local para necesidades concretas, cómo evitar el derroche de recursos y cómo conectar estas infraestructuras con el Espacio Europeo de Datos. Estas cuestiones serán abordadas desde una perspectiva práctica por proyectos como Comunidad Inteligencia Libre, la Red Europea de Living Labs, la Fundación Integralia y Compañía Maximalista S.Coop.

El encuentro pondrá el foco en experiencias vinculadas al empleo, la economía social, la vida cotidiana y la repoblación. Fundación IntegraCall, Tararaina S.Coop., Hamlet’s Friends, Coops.pt, Fundación el Olmo, Som Tribu, Comuneras, Click Koala, Universidad Rural del Cerrato, Communia SCCL, ENoLL, Mae Nature, Talaios Koop., Amigos de Sarnago y la Cooperativa Andaluza de Iniciativa Social figuran entre las entidades participantes.

Comida popular y continuidad en Valverde

A las 14.00 horas está prevista una comida popular en la Plaza Alta de Burguillos del Cerro, concebida como un espacio de encuentro entre participantes, entidades locales y ciudadanía. Por la tarde, la actividad continuará en La Candela, en Valverde de Burguillos, con una síntesis colectiva, una dinámica de ideas emergentes y un “mantel plenario” sobre proyectos que podrían activarse.

La jornada concluirá con una propuesta de continuidad orientada a la constitución formal de una Red por los Derechos Digitales en el rural. La intención de la Fundación Repoblación es que el encuentro no se limite a una reflexión puntual, sino que sirva para articular una colaboración estable entre territorios, entidades y proyectos rurales.

Festival Repoblación

El II Encuentro Derechos Digitales y Repoblación será la primera parte del Festival Repoblación de este año, que continuará del 12 al 14 de junio en Valverde de Burguillos con el III Rural NEBFest, satélite rural oficial del NEB Fest organizado por la Comisión Europea en Bruselas. El festival refuerza la apuesta por un medio rural más digitalizado, sostenible, productivo, cooperativo e innovador.

La Fundación Repoblación, con sede en Valverde de Burguillos, trabaja para revitalizar zonas rurales en proceso de despoblación y para mostrar el medio rural como una opción viable para vivir y trabajar. Su labor se centra tanto en acompañar a nuevos pobladores como en apoyar a municipios y colectivos en el desarrollo de proyectos de repoblación y desarrollo local.