Extremadura aplica el protocolo nacional de vigilancia ante el hantavirus sin medidas extraordinarias

El Servicio Extremeño de Salud (SES) no ha tomado por el momento medidas preventivas propias ante el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. Tras mantener ayer una reunión con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades, la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura se remite al marco estatal de vigilancia y respuesta sanitaria, consistente en seguir las recomendaciones del protocolo de Fiebre Hemorrágica Vírica del Ministerio de Sanidad y la Red de Alertas.

La respuesta sitúa a la región dentro del circuito ordinario de coordinación sanitaria ante enfermedades infecciosas de alto riesgo, sin que de momento se haya comunicado la activación de unidades específicas o dispositivo extraordinario. El protocolo nacional de vigilancia de las fiebres hemorrágicas víricas incluye a los hantavirus y establece normas generales para la vigilancia y el control de estas enfermedades.

Comunicación inmediata

Ese marco fija una hoja de ruta en caso de que apareciera un caso sospechoso, probable o confirmado. El protocolo establece que, ante la detección de un caso probable de fiebre hemorrágica vírica, el servicio de Vigilancia de la comunidad autónoma debe comunicarlo de forma urgente al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y al Centro Nacional de Epidemiología. A partir de ahí, el CCAES valora junto con las comunidades afectadas las medidas a adoptar.

Síntomas e incubación del hantavirus. / LEV-EMV

Entre esas medidas figuran la comunicación urgente a los servicios implicados en el manejo del paciente o de sus muestras, la implantación inmediata de medidas de control de infección y el aislamiento estricto del enfermo. El protocolo también contempla que los casos probables o confirmados con síntomas respiratorios utilicen mascarilla y que, si fuera necesario, se proceda al traslado del paciente a una unidad de enfermedades infecciosas de alta seguridad previamente designada.

El traslado, según el documento estatal, debería realizarse en una ambulancia especialmente preparada, con separación física entre la cabina del conductor y el área de transporte del paciente. El personal que participe en ese traslado debe ser informado previamente, utilizar equipos de protección adecuados y, una vez finalizado el transporte, realizar la desinfección correspondiente.

Lucía Feijoo Viera

Vigilancia de contactos

El protocolo también incluye la vigilancia de los contactos estrechos. En caso de confirmarse un caso, las personas consideradas de alto riesgo deben permanecer bajo seguimiento durante 21 días y contactar de forma urgente con el responsable de su vigilancia si presentan fiebre superior a 38 grados o cualquier síntoma compatible. En ese supuesto, pasarían a ser tratadas como casos probables hasta disponer de los resultados de laboratorio.

Extremadura no cuenta con una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) dentro de la red estatal. En las comunidades sin este recurso, el procedimiento prevé que, si se confirma un caso de una enfermedad infecciosa de alto riesgo, se asigne inicialmente el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, salvo que por criterios de cercanía, idoneidad o saturación se designe otra unidad. La decisión se adopta de forma coordinada entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades implicadas.

La cuarentena por hantavirus de pasajeros del 'MV Hondius' será de 42 días en el Hospital Gómez Ulla / Jesús Hellín - Europa Press

Canarias y Madrid concentran el operativo

Canarias y Madrid concentran el operativo principal vinculado al crucero, mientras que otras regiones con unidades de alto aislamiento, como País Vasco o Andalucía, han preparado sus recursos hospitalarios ante la posibilidad de recibir pacientes.

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El Ministerio de Sanidad ha explicado que sus equipos técnicos, junto con Sanidad Exterior, han trabajado de manera coordinada con responsables autonómicos e internacionales para preparar la respuesta sanitaria. También ha detallado que los casos activos o sintomáticos no viajarán a Canarias y que las personas sin síntomas tendrán circuitos sanitarios controlados, con traslados directos para evitar el contacto con la población general.