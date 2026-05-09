Felcode lanza la convocatoria 2026 del Programa Voluntarios Expertos con 19 plazas en América Latina

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) ha abierto la convocatoria de la 20ª edición del Programa Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional para el Desarrollo, una iniciativa pionera en España en el ámbito de la cooperación técnica municipalista.

En esta edición, el programa oferta 19 plazas en seis países de América Latina: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y Uruguay. Las asistencias técnicas se desarrollarán en ámbitos como el turismo, el fortalecimiento institucional, la gestión de servicios públicos, el medio ambiente o el desarrollo económico local.

Las intervenciones tendrán una duración de cuatro semanas a lo largo de 2026 y permitirán a profesionales con experiencia en la administración local compartir buenas prácticas, metodologías y conocimientos técnicos con entidades socias en terreno. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de sus capacidades institucionales y mejorar la calidad de los servicios públicos.

Cooperación técnica pública

El Programa Voluntarios Expertos se enmarca en un modelo de cooperación técnica pública, orientado a generar alianzas entre administraciones y favorecer procesos de desarrollo sostenible basados en el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre territorios.

A lo largo de sus diecinueve ediciones anteriores, esta iniciativa ha movilizado a más de 300 profesionales del ámbito local extremeño, consolidándose como una de las principales herramientas de cooperación descentralizada en España y como un instrumento eficaz para fortalecer el mundo local en los países socios.

Además de su impacto en los territorios de intervención, el programa también contribuye a acercar la cooperación internacional a técnicos y técnicas extremeñas, promoviendo su participación en iniciativas de desarrollo y una mayor sensibilización sobre la realidad social y económica de otros países.

Proceso de selección

Las personas interesadas deberán contar con formación y experiencia acorde al perfil de las plazas ofertadas, preferentemente vinculadas al ámbito local. El proceso de selección se realizará mediante la valoración del currículum y la carta de motivación, y podrá incluir entrevista personal en caso necesario.

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El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de mayo de 2026. Las candidaturas deberán formalizarse a través del formulario disponible en la web de FELCODE, donde también se puede consultar la información detallada de cada una de las plazas convocadas.