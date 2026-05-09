"En momentos de incertidumbre, Extraval da seguridad a la pyme y al autónomo extremeños"

A mediados de 2025 dijo adiós al sector de la banca después de más de cuatro décadas de trayectoria en diferentes entidades. Comenzó en el Banco de Extremadura, del que al poco tiempo le «fichó» Caja de Ahorros de Plasencia. Luego fue desempeñando distintos cargos de responsabilidad en Caja de Extremadura, Liberbank y, finalmente, Unicaja, donde ocupó su dirección territorial en la región. Tras ser elegido diputado en la Asamblea de Extremadura en las últimas autonómicas (escaño al que renunció esta semana), Julio Morales se pone al frente de la dirección general de Extraval (la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales), una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto fundamental es facilitar la financiación y mejorar las condiciones de acceso al crédito de las pymes y autónomos extremeños. En los 28 años de funcionamiento de esta sociedad, ha avalado a más de 8.600 empresas con 332 millones de euros en préstamos formalizados.

Julio Morales, en las instalaciones de Extraval, en Badajoz. / El Periódico

¿Qué ventajas le aporta tener una trayectoria laboral tan extensa en el sector financiero a la hora de ponerse al frente de Extraval?

Es algo que aporta muchísimo, al fin y al cabo supone dar una continuidad a mi trabajo de más de 40 años. Hay que tener en cuenta que esta es una sociedad que lo que hace, principalmente, es avalar proyectos de pymes y autónomos. Buscamos facilitarles la financiación y haciéndolo fortalecemos la actividad económica y el tejido industrial de la región. Les damos un valor añadido ayudándoles a estar tranquilos en el ámbito financiero. En estos momentos tenemos más de 3.100 empresas avaladas.

¿Cómo funciona una SGR como Extraval?

Extraval tiene entre sus principales funciones dar información y asesoramiento financiero a nuestras pymes y autónomos, así como facilitar el acceso a la financiación en condiciones excepcionales en cuanto a tipos y plazos de amortización. El objetivo final es mejorar su competitividad. En el consejo de administración hay una amplia representación de los sectores productivos de la economía extremeña, con presencia de las entidades financieras y también de empresas de primer orden, además de las instituciones: Junta de Extremadura y distintas sociedades públicas como Avante. También contamos con las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz y con la Corporación Empresarial de Extremadura. Eso nos permite tener una amplia información de lo que sucede en Extremadura a todos los niveles y en todos los sectores económicos. Cuando las empresas y los autónomos tienen un plan de negocio, a la vez que buscan financiación en sus entidades bancarias, acuden a Extraval para que fortalezcamos las garantías ante ellas, aunque también existe la opción de hacerlo directamente, sin necesidad de pasar por las entidades. Lo primero que vemos es su proyecto, y a partir de ahí tratamos de orientarles. Nuestro caballo de batalla es que las pymes y los autónomos de Extremadura tengan claro que Extraval es una opción más de asegurar su proyecto. Y eso significa que somos sus compañeros de viaje, avalando las operaciones y dándoles credibilidad financiera.

Objetivos

¿Se marca objetivos de crecimiento en cuanto a la actividad de Extraval?

Nos queremos dirigir a todo aquello que genere actividad económica. Aumentar el riesgo vivo en nuestra región, pero también crecer en el número de empresas y de autónomos a los que llegamos. Ese es nuestro objetivo.

"Queremos aumentar el riesgo vivo, pero también crecer en el número de empresas y de autónomos a los que llegamos"

¿Contextos de incertidumbre como el actual hacen más relevante el trabajo de una sociedad de garantía recíproca?

Esa es precisamente una de las claves de Extraval porque las entidades financieras también acusan momentos de incertidumbre como este. Por eso, una de las garantías que estamos ofreciendo a pymes y autónomos es que cuenten con el aval y con una línea que hemos sacado específicamente para reforzar las operaciones y para que su productividad y, sobre todo, su acción de negocio, no se paralice por falta de financiación. En contextos de inestabilidad el papel de Extraval es básico porque reforzamos la propia operación. Cuando tú refuerzas una operación con una sociedad de garantía lo que haces es darle seguridad a la pyme y al autónomo, porque sabe que no va a tener que parar por no poder hacer frente a sus proveedores.

"Somos compañeros de viaje de las empresas, avalando sus operaciones y dándoles credibilidad financiera"

Divulgación

¿Es suficientemente conocida la labor de Extraval entre pymes y autónomos de la región?

Pues es curioso, pero yo vengo del mundo de la banca y no todo el mundo conoce que hay una sociedad de garantía recíproca que se dedica a avalar y también a analizar y estudiar proyectos empresariales dentro de la región. Es algo que ocurre especialmente en el caso de los autónomos, que es un segmento que cada día está cogiendo más cuota para nosotros y al que queremos cuidar a través de distintas líneas que tenemos en funcionamiento. Ya se nos conoce pero queremos incidir más en la divulgación de la labor de Extraval, para que se pueda recurrir a ella y que se sepa que es una herramienta que está a disposición de pymes y autónomos.