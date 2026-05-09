La Raya busca retener el talento joven y crear empleo de calidad en el medio rural

La Junta de Extremadura lidera el proyecto Crossrural_hub_EUROACE - Comunidad de Recursos y Oportunidades para Sistemas Rurales Transfronterizos Innovadores, una iniciativa europea que busca retener, impulsar y conectar el talento en las zonas rurales de la EUROACE, así como mejorar la inclusión laboral y facilitar el acceso a empleos de calidad.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto superior a los 3,2 millones de euros cofinanciados por el programa INTERREG - POCTEP España-Portugal de la Unión Europea, se desarrollará hasta diciembre de 2028 con el objetivo de afrontar el reto demográfico desde la cooperación transfronteriza.

Crossrural_hub_EUROACE pretende promover condiciones de vida más atractivas en el medio rural de la eurorregión integrada por Extremadura, la región Centro de Portugal y el Alentejo portugués, concibiendo la frontera como un espacio de conexión y oportunidad para compartir conocimiento, tecnología y buenas prácticas.

La iniciativa presta especial atención a jóvenes y mujeres, reconociendo su papel en la dinamización de los entornos rurales. Para ello, desarrollará acciones de difusión y formación, acompañamiento y creación de redes que facilitarán la adaptación de los actores del territorio a las nuevas tecnologías, así como la detección de necesidades, el diseño de itinerarios personalizados y la inclusión social y laboral.

Además, el proyecto impulsará programas piloto vinculados a la innovación social, digital y tecnológica, junto a servicios e infraestructuras orientados a atraer y retener talento en el territorio.

Presentación del proyecto

La presentación del proyecto se ha celebrado en la freguesía fronteriza de Alegrete, en Portalegre, con la participación de representantes institucionales, agentes sociales y perfiles técnicos de las trece entidades beneficiarias de ambos lados de la frontera.

Durante el acto, la directora general de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel, ha destacado que este tipo de proyectos son “muy interesantes y necesarios” para dinamizar e impulsar la creación de empleo en las zonas rurales, así como para hacerlas más atractivas y consolidar población en ellas.

Muriel también ha puesto en valor la oportunidad que supone esta iniciativa para fortalecer la cooperación transfronteriza y dinamizar el territorio rural eurorregional, subrayando la solidez del partenariado y la importancia de fijar talento joven en estos territorios.

Por su parte, Rui Manuel Perestrelo, vereador del Município de Portalegre, ha dado la bienvenida a las entidades socias del proyecto y ha presentado algunos de los desafíos de la región. El presidente de la Junta de Freguesía de Alegrete, António José Pombo, ha subrayado el compromiso local con un desarrollo que ponga en valor la identidad rural y mejore la calidad de vida de la población.

Asimismo, Claudia Cavaco Henriques, en representación del CCDR Alentejo, ha señalado la importancia estratégica de impulsar proyectos que conecten innovación, sostenibilidad y cohesión territorial a ambos lados de la frontera.

35 participantes

La jornada también ha incluido un taller de cocreación, con más de 35 participantes, centrado en explorar cómo cambiar la percepción del entorno rural para atraer y fidelizar talento joven en la EUROACE.

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El proyecto está coordinado por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y cuenta con la participación de otras doce entidades públicas y privadas de España y Portugal. Entre ellas figuran la Dirección General de Acción Exterior, REDEX, FUNDECYT-PCTEx, Fundación Maimona, las diputaciones de Badajoz y Cáceres, la Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, el Município do Fundão, el Centro de Competências para a Economia Social, la Fundação Eugénio de Almeida, CIMBAL y el Município de Beja.