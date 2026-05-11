Adif activa restricciones de velocidad en la línea del AVE extremeño por defectos de soldadura

Adif mantiene activas dos limitaciones temporales de velocidad (LTV) tras detectar "defectos de soldadura" en la línea del AVE extremeño, ambas en la provincia de Cáceres y vigentes desde el pasado 5 de mayo, según los datos recogidos en el listado público de LTV consultado en el portal de limitaciones ferroviarias. El propio Adif ha explicado que su visor GIS centraliza la información sobre estas restricciones tanto en alta velocidad como en red convencional, tomando como referencia la tramificación común de la red y la kilometración teórica.

La más severa se ha fijado en el punto kilométrico 79,443, en el tramo Plasencia-Bifurcación San Nicolás, donde los trenes deben reducir la marcha a 30 kilómetros por hora. La restricción se extiende durante una horquilla de 1,3 kilómetros, lo que la sitúa entre las limitaciones de mayor impacto por la reducción de velocidad que implica. La segunda se localiza en el punto kilométrico 86,194, en el entorno de Cáceres-km 428,5 FRA, y establece una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora.

Dos puntos en Cáceres

Las dos incidencias afectan al trazado extremeño que conecta Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, primer tramo en servicio del corredor de alta velocidad a Extremadura. Esta infraestructura, según Adif AV, forma parte del Corredor Atlántico y el tramo Plasencia-Badajoz discurre por las provincias de Cáceres y Badajoz con una longitud aproximada de 178,6 kilómetros, conectando las estaciones de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz.

Las nuevas restricciones se suman a otras cuatro limitaciones prescritas en marzo y que también figuran como activas por "defectos de soldadura". Se sitúan en los puntos kilométricos 230,800 (La Bazagona, en red convencional), 45,527 (Cerro de la Cabrera), 13,066 (Arroyo de la Herrera) y 69,582 (Bifurcación El Palmeral).

Las LTV son medidas preventivas que obligan a los maquinistas a circular por debajo de la velocidad habitual en un tramo o punto concreto de la vía. Se implantan cuando el gestor detecta una anomalía o cuando resulta necesario proteger una zona por mantenimiento, obras, incidencias en la infraestructura o condiciones que aconsejan reducir la velocidad. En la práctica, estas limitaciones pueden traducirse en demoras si afectan a corredores con circulación frecuente.

Revisión de las LTV

El aumento de la atención sobre estas restricciones se ha producido en un contexto de mayor sensibilidad ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y las últimas incidencias en la red. El sindicato de maquinistas Semaf ha señalado que en abril se ha constituido un grupo de trabajo con el Ministerio, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para hacer un seguimiento detallado por línea de las LTV, priorizar su eliminación según el impacto en la circulación y revisar los procedimientos de comunicación a los maquinistas.

Este escenario coincide además con las inspecciones abiertas por Renfe y Adif tras la detección de pequeñas marcas en las ruedas de varios trenes que circulan por el corredor entre Madrid y Extremadura, según informó el diario El Mundo. Renfe activó en marzo los protocolos de seguridad en la línea Madrid-Zafra al detectar esas señales en algunos trenes Alvia, aunque la operadora ha sostenido que eran leves, distintas de las observadas en Adamuz y que no implicaban fisuras ni un riesgo similar, según publicó El País.

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Renfe ha continuado revisando las ruedas de los trenes a su llegada a los talleres, mientras Adif mantiene activas las restricciones en los puntos donde ha detectado anomalías en la vía. En el caso extremeño, las dos nuevas limitaciones por soldadura defectuosa vuelven a situar el foco en un corredor que sigue siendo clave para la movilidad regional y para la conexión ferroviaria de Cáceres, Mérida y Badajoz con Madrid.